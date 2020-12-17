مستلزمات طبية لا غنى عنها في حقيبة الإسعافات المنزلية

الوكيل الإخباري _ تعد حقيبة الإسعافات الأولية من الادوات الضرورية التي يجب توفرها في كل منزل، لاحتمالية التعرض لبعض الإصابات التي تستدعي التدخل الطبي السريع، لأن تركها بدون علاج قد يؤدي إلى تفاقمها ، تعرف على ابرز المحتويات التي يجب أن تكون موجودة بحقيبة الإسعافات الأولية:

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1- البيتادين

محلول مضاد للفطريات والجراثيم والبكتيريا، يستخدم في تطهير الجروح والحروق البسيطة، ويلعب دورًا كبيرًا في علاج الدمامل.



2- الضمادات

توضع على الجروح السطحية لإيقاف النزيف، ومتوفرة بأحجام وأشكال مختلفة في الصيدليات.



3- الرباط الضاغط

يساعد على تسكين الآلام الناتجة عن إصابات المفاصل، مثل الجذع أو الالتواء، ويمكن الاعتماد عليه لتثبيت الضمادات.



4- شاش الفازلين

يستخدم في تغطية الحروق بعد تنظيفها بالماء جيدًا.



5- الأسبرين

يمثل أهمية خاصة لمرضى الأزمات القلبية، لأنه يزيد من معدل سيولة الدم.



6- رباط مثلث

يعمل على تثبيت الأطراف عند التعرض للكسور والالتواءات.



7- الترمومتر الطبي

لقياس درجة حرارة الجسم -عبر الفم أو الأذن أو فتحة الشرج أو تحت الإبط- عند الاشتباه في الحمى.



8- الكمادات الباردة والدافئة

يساهمان في تخفيف الالتهاب وتقليل التورم وتسكين الألم، ويمكن الاعتماد على الكمادات الباردة في حالات الحمى.



9- البلاستر الطبي

يستخدم في تغطية الجروح وتثبيت الأربطة.



10- القفازات والكمامات الطبية

تزداد الحاجة لاستخدامهما، إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض معدٍ.



المصدر : الكونسلتو



