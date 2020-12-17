مستلزمات طبية لا غنى عنها في حقيبة الإسعافات المنزلية

الوكيل الإخباري _ تعد حقيبة الإسعافات الأولية من الادوات الضرورية التي يجب توفرها في كل منزل، لاحتمالية التعرض لبعض الإصابات التي تستدعي التدخل الطبي السريع، لأن تركها بدون علاج قد يؤدي إلى تفاقمها ، تعرف على ابرز المحتويات التي يجب أن تكون موجودة بحقيبة الإسعافات الأولية:
1- البيتادين
محلول مضاد للفطريات والجراثيم والبكتيريا، يستخدم في تطهير الجروح والحروق البسيطة، ويلعب دورًا كبيرًا في علاج الدمامل.
2- الضمادات
توضع على الجروح السطحية لإيقاف النزيف، ومتوفرة بأحجام وأشكال مختلفة في الصيدليات.
3- الرباط الضاغط
يساعد على تسكين الآلام الناتجة عن إصابات المفاصل، مثل الجذع أو الالتواء، ويمكن الاعتماد عليه لتثبيت الضمادات.
4- شاش الفازلين
يستخدم في تغطية الحروق بعد تنظيفها بالماء جيدًا.
5- الأسبرين
يمثل أهمية خاصة لمرضى الأزمات القلبية، لأنه يزيد من معدل سيولة الدم.
6- رباط مثلث
يعمل على تثبيت الأطراف عند التعرض للكسور والالتواءات.
7- الترمومتر الطبي
لقياس درجة حرارة الجسم -عبر الفم أو الأذن أو فتحة الشرج أو تحت الإبط- عند الاشتباه في الحمى.
8- الكمادات الباردة والدافئة
يساهمان في تخفيف الالتهاب وتقليل التورم وتسكين الألم، ويمكن الاعتماد على الكمادات الباردة في حالات الحمى.
9- البلاستر الطبي
يستخدم في تغطية الجروح وتثبيت الأربطة.
10- القفازات والكمامات الطبية
تزداد الحاجة لاستخدامهما، إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض معدٍ.
المصدر : الكونسلتو