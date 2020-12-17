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الخميس، 17-12-2020 01:15 م

مستلزمات طبية لا غنى عنها في حقيبة الإسعافات المنزلية

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الوكيل الإخباري _ تعد حقيبة الإسعافات الأولية من الادوات الضرورية التي يجب توفرها في كل منزل، لاحتمالية التعرض لبعض الإصابات التي تستدعي التدخل الطبي السريع، لأن تركها بدون علاج قد يؤدي إلى تفاقمها ، تعرف على ابرز المحتويات التي يجب أن تكون موجودة بحقيبة الإسعافات الأولية:

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1- البيتادين

محلول مضاد للفطريات والجراثيم والبكتيريا، يستخدم في تطهير الجروح والحروق البسيطة، ويلعب دورًا كبيرًا في علاج الدمامل.


2- الضمادات

توضع على الجروح السطحية لإيقاف النزيف، ومتوفرة بأحجام وأشكال مختلفة في الصيدليات.


3- الرباط الضاغط

يساعد على تسكين الآلام الناتجة عن إصابات المفاصل، مثل الجذع أو الالتواء، ويمكن الاعتماد عليه لتثبيت الضمادات.


4- شاش الفازلين

يستخدم في تغطية الحروق بعد تنظيفها بالماء جيدًا.


5- الأسبرين

يمثل أهمية خاصة لمرضى الأزمات القلبية، لأنه يزيد من معدل سيولة الدم.

6- رباط مثلث

يعمل على تثبيت الأطراف عند التعرض للكسور والالتواءات.


7- الترمومتر الطبي

لقياس درجة حرارة الجسم -عبر الفم أو الأذن أو فتحة الشرج أو تحت الإبط- عند الاشتباه في الحمى.


8- الكمادات الباردة والدافئة

يساهمان في تخفيف الالتهاب وتقليل التورم وتسكين الألم، ويمكن الاعتماد على الكمادات الباردة في حالات الحمى.


9- البلاستر الطبي

يستخدم في تغطية الجروح وتثبيت الأربطة.


10- القفازات والكمامات الطبية

تزداد الحاجة لاستخدامهما، إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض معدٍ.

 

المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

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