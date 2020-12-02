مسحوق قشر الرمان يعالج الكثير من الأمراض

الوكيل الإخباري _ لا تقتصر فوائد الرمان على الثمرة فقط بل على القشور ايضا حيث انها تمتلك أهم المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج عدة أمراض، وذلك لاحتوائها على عدد كبير من المركبات النادرة، والعناصر التي تساعد على تنشيط جهاز المناعة، بالإضافة إلى أنها مضادات للأكسدة .

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وقد اثبتت العديد من الدراسات إن قشور الرمان تعد علاجًا فعالً لسبعة أمراض حيرة الأطباء في إيجاد حلول طبيعية لعلاجها، وابرز هذه الامراض :



علاج التهابات الحلق واللوزتين:

حيث يتم استعمال مغلي قشور الرمان كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين.



تهدئة السعال:

وذلك من خلال تناول كوب من منقوع مسحوق قشر الرمان في كوبٍ من الماء عند الشعور بأزمة السعال .



علاج مشكلات الجهاز الهضمي :

تساهم المكونات الفعالة في قشور الرمان على الحد من التهاب الأمعاء وتحسن من عملية الهضم وتعمل على تنشيط وظائف المعدة.



علاج هشاشة العظام:

اشارت العديد من الدراسات إلى ان قشور الرمان تساعد في تعزيز صحة العظام، ومنع ظهور مرض الهشاشة .



الحماية من الكولسترول:

يحتوي قشر الرمان على المواد المؤكسدة التي لها قدرة عالية على حماية الكولسترول الصحي من الأكسدة، وفي نفس الوقت أكسدة الكولسترول الضار وتحقيق بما يسمى الإجهاد التأكسدي المانع الرئيسي لحدوث أمراض القلب والشرايين والتصلبات والجلطات وغيرها.



الوقاية بالإصابة بالزهايمر:

تناول كوبٍ من شاي قشر الرمان مرة واحدة في الأسبوع يساعد بصورةٍ فعالة على منع الإصابة بمرض الزهايمر، وتحجم أمراض الشيخوخة عمومًا عند تقدم العمر .

المصدر : الامارات نيوز



