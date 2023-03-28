الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

الثلاثاء، 28-03-2023 10:11 ص

مشروبات تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات

642129e54c59b7351e5a198f (1)


الوكيل الإخباري- اعتبرت الدكتورة آنا بيلاؤوسوفا خبيرة التغذية الروسية أن بعض المشروبات الواسعة الانتشار تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات أو تكبح امتصاصها.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الفيتامينات تهضم أولا في المعدة خلال 40-90 دقيقة ومن ثم تنتقل إلى الأمعاء الدقيقة حيث تجري العملية الرئيسية لامتصاصها.

اضافة اعلان


ووفقا لها، تؤخذ المستحضرات المحتوية على هذه المواد المغذية عادة أثناء تناول الطعام وخاصة في النصف الأول من النهار. لذلك يجب ان يؤخذ في الاعتبار أن القهوة والشاي اللذين يفضل الكثيرون تناولهما في الصباح، يمكن ان يبطئا كثيرا عملية معالجة الفيتامينات في الأمعاء الدقيقة.


وتقول: "إذا شرب الشخص الشاي أو القهوة غير مركزة قبل 10-15 دقيقة من تناول وجبة الفطور فلن يكون لها تأثير ملموس. ولكن إذا كان المشروب مركزا ويتناوله الشخص مع الطعام والفيتامينات فإنهما سيصلان إلى الأمعاء الدقيقة معا، ما يخلق مشكلة في امتصاص الفيتامينات. لذلك من الأفضل تناول الطعام والفيتامينات أولا وبعد 40 دقيقة تناول الشاي أو القهوة".


ووفقا لها، تمنع المواد الدباغية في الشاي والقهوة امتصاص الفيتامينات. وللنشاء نفس هذا التأثير أيضا.


وتقول: "كما أن فقاعات غاز ثاني أكسيد الكربون في المشروبات الغازية تصل إلى الأمعاء الدقيقة وتحجب الرغبة التي تلعب دورا مهما في عملية الهضم. هذه وجهة النظر مطروحة ولكنها لم تؤكد علميا".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
naom_58d3953f9add6-1440x907

الوفاة المفاجئة بسبب الأزمة القلبية .. ما اسبابها؟

نصائح-رمضانية-في-الأكل (1)

ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

2020_5_4_16_55_13_489

مادة غذائية تجنبك العطش نهار رمضان

تأثير_سلوك_الآباء_على_الأبناء

إلى أي مدى تؤثر شخصية الآباء على الأبناء؟

image

فائدة غير متوقعة للجزر .. يقي من هذا المرض القاتل !

Doc-P-1049217-638149326762527770

11 علامة مبكرة للخرف

أخبار متعلقة
41dfg_6

من بينها تزويد الجسم بالمغذيات .... فوائد الفواكه المجففة في رمضان

e5d3c598-e6ce-4d5a-ad90-e70247b4bf26--L936D

5 مشروبات مناسبة لوجبة السحور

2020_5_20_12_25_36_413

مخاطر الإفراط في تناول فيتامين D

2022_3_27_22_13_50_552

طبيب يكشف مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

78-190051-ways-clean-lungs-phlegm-toxins_700x400

خاص بالمدخّنين... إليكم أفضل المشروبات الطبيعية للتخلّص من السموم في الرئة

121480Image1

أفضل المشروبات للوقاية من تجلط الدم