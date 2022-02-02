مشروبات طبيعية تعزز صحة وكفاءة الدماغ

الوكيل الإخباري - على غرار مختلف أجهزة وأعضاء الجسم، يحتاج الدماغ إلى تغذية يومية كثيفة، فهو يستهلك حوالي 20% مما نستهلكه من سعرات حرارية. لذا من المهم مده بما يحتاجه من مغذيات لتعزيز كفاءته ووظائفه.





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عصير الشمندر

يعد الشمندر أو البنجر من أكثر الخضراوات المفيدة للجسم من عدة نواحٍ، مثل: صحة العين، والهضم، والضغط، بجانب الدماغ، وسبق أن أُثبتت فاعلية عصير الشمندر في تحسين وظائف المخ، وخفض خطر الإصابة بما يُعرف بالخرف الوعائي، وتعزيز الوظائف المعرفية، مثل: اتخاذ القرارات، والتعلم، واللغة، وذلك بفضل ثرائه بالنترات.

القهوة

عكس ما قد يعتقد الكثيرون، تعد القهوة من المشروبات المفيدة جداً للدماغ عند استهلاكها باعتدال، إذ تعزز صحة المخ، وتقلل خطر الإصابة بالمشاكل المعرفية والزهايمر، والشلل الرعاش أيضاً.

سموذي التوت

يشير الخبراء إلى أن عصائر التوت، بمختلف فئاته، مفيدة لصحة الدماغ والإدراك، بفضل احتوائها على مركب الأنثوسيانين، الذي يعد أحد أقوى مضادات الأكسدة، ويحمي خلايا الدماغ من التلف، بجانب تعزيز الذاكرة.

الشاي

من شاي الكركم والجينسنغ إلى الرهوديولا، يأتي الشاي بين أبرز المشروبات المفيدة للدماغ بفضل ثرائه بمضادات الأكسدة، وقدرته في مساعدة المصابين بالأمراض التنكسية العصبية.

زهرة الخليج