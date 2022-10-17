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الإثنين، 17-10-2022 04:43 م

مشروبات يحذر شربها في فترة الحمية.. تجنبيها لنتائج أفضل

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الوكيل الإخباري-اتباع الحمية الغذائية لا يتوقف فقط عند اختيار نظام غذائي صحي وتناوله بشكل يومي لخسارة الوزن الزائد، بل يتطلب أيضاً الامتناع عن عدد من المشروبات والأطعمة التي تضيف الكثير من السعرات الحرارية إلى الجسم. إليكِ مشروبات يحذر شربها في فترة الحمية لنتائج أفضل.

الصودا
يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الغازية الخاصة بالحمية إلى خفض السعرات الحرارية، لكن الأبحاث مختلطة حول ما إذا كان هذا التبديل يساعدك على إنقاص الوزن، فإذا كنتِ تأكلين أو تشربين سعرات حرارية أكثر مما تحرقين؛ فإن مجرد الالتزام بصودا الدايت قد لا يفيدكِ.

مشروبات الطاقة
العنصر الأساسي في مشروبات الطاقة هو مادة الكافيين، ولكنها تحتوي عادةً على أشياء أخرى مثل الفيتامينات والمكملات العشبية والكرياتين والسكر؛ لذلك يجب التحقق من الملصق بعناية والبحث عن تلك المشروبات التي لا تحتوي على سكر مضاف.

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الشاي المثلج
يحتوي الشاي المثلج على الكثير من السكر المضاف، مثل الصودا، وعندما تشترين الشاي المثلج من المتجر، غالباً ما يتم تعبئته في عبوات سعة 20 أونصة للاستخدام الفردي؛ ما يجعل من السهل التخلص من 175 سعرة حرارية و11 ملعقة صغيرة من السكر في الكوب الواحد؛ لذلك إذا كنتِ ستشترين مشروباً من الشاي خارج المنزل، فاقرئي الملصقات بعناية، واشتري الشاي الجاهز الذي لا يحتوي على مواد تحلية على الإطلاق، وبالتالي لا يحتوي على سعرات حرارية.

 

سيدتي

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