مشكلات صحية تسببها الضغوط النفسية

الوكيل الإخباري - استجابة الجسم للضغط النفسي عادة ما تكون مؤقتة، فبمجرد اجتياز التهديد المحتمل تعود مستويات الهرمون إلى طبيعتها، وبما أن مستويات الأدرينالين والكورتيزول تنخفض، فإن معدل ضربات القلب وضغط الدم يعودان إلى المعدلات الطبيعية.

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كما تعود الأنظمة لنشاطها المعتاد، ولكن عند استمرار الضغوط مع الشعور الدائم بأنك عرضة للهجوم، فإن رد الفعل سيظل مستمراً، مما يؤدي للتعرض المفرط للكورتيزول وغيره من هرمونات الإجهاد، كما يمكن أن يعرقل جميع عمليات الجسم تقريبا، وهذا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك:

1- القلق.

2- الاكتئاب.

3- مشكلات الهضم.

4- أمراض القلب.

5- مشكلات النوم.

6- زيادة الوزن.

7- ضعف الذاكرة والتركيز.



لهذا السبب، من المهم جدا معرفة الطرق الصحية للتعامل مع ضغوطات الحياة.

المصدر - صحتك