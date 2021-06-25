الجمعة 25-06-2021
الوكيل الاخباري

تشييع جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات

الصحة توضح حول تكليف الهواري بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي

وزير الشباب : تكثيف الجولات الميدانية تنفيذا لتوجيهات الملك

الطاقة: بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي عام 2022

وزير الخارجية يلتقي بنظيره القبرصي اليوم

جمعية الفنادق : الملك وجه بتشكيل لجنة لمتابعة قطاع السياحة خلال أسبوع

إربد: 13 ألف شخص سجل على منصة مطعوم كورونا اليوم

وفيات الجمعة 25-6-2021

الصحة تفتح باب إعطاء اللقاح المضاد لكورونا اليوم الجمعة لأول مرة

استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة الجمعة

الجمعة، 25-06-2021 01:31 م

ما كمية الماء التي يحتاجها الجسم في الطقس الحار؟

شرب


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يوليا غونتشاروفا، أخصائية أمراض القلب، رئيسة قسم التشخيص الوظيفي في مركز بلوخين للأورام السرطانية، أن الشخص يحتاج إلى 1.5-2 لتر من الماء في الطقس الحار.

اضافة اعلان


وتشير الأخصائية، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة مياه معدنية إلى هذه الكمية لتعويض النقص في عنصري البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما عليهم تناول المكسرات والخضروات والفواكه.


وتقول، "إذا لم يكن هناك قصور حاد في القلب، يكفي شرب 1.5-2 لتر من الماء في اليوم. ولكن إذا كان الشخص يعاني من قصور في القلب فعليه شرب 1-1.5 لتر من الماء في اليوم. ويحاول الكثيرون من الذين يعانون من مشكلات في القلب عدم شرب أكثر من لتر واحد، لكي لا يزيد العبء على القلب. بيد أن هذا غير صحيح، لأنه بغض النظر عن الأمراض المصاحبة، لا ينصح بتقليل كمية شرب الماء ".


وتشير الخبيرة، إلى أنه في الطقس الحار يفقد الجسم الماء والمحلول الملحي، لذلك يجب شرب مياه معدنية أيضا لتعويض ما يفقده الجسم من البوتاسيوم والمغنيسيوم.


ووفقا لها، ينصح في الطقس الحار بتناول المكسرات والبذور والخضروات والفواكه والخضار، لأنها تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم.


وتضيف، يفضل الخروج إلى الشارع في الطقس الحار في الصباح الباكر أو في المساء.


وتقول، "تكمن المشكلة الأساسية لغالبية الناس بمن فيهم الذين يعانون من أمراض القلب، في الطقس الحار، في جفاف الجسم. لذلك من المهم جدا شرب كمية كافية من الماء. وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم ويتناول الأدوية، فإنه على خلفية جفاف الجسم يمكن أن ينخفض مستوى ضغط الدم بصورة حادة، ما يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية أكثر. لذلك يجب تعويض نقص السوائل في الجسم باستمرار".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حمام

ما تأثير الاستحمام بالماء الساخن في الصباح؟

قلب

أفضل المواد الغذائية المفيدة للقلب

professor-doctor-recommend-report-a-method-with-patient-treatment-results-on-examine-a-picture-brain

الأعراض الـ 15 الرئيسية للسرطان الواجب عدم تجاهلها أبدا!

يبءيبؤيب

طرق زيادة وزن الرضيع

2021_6_22_18_0_4_781

تأثير حرارة الطقس على ضغط الدم.. كيف تتجنب المضاعفات الخطيرة؟

iStock-861188910

حمية غذائية صحية ونصائح هامة لفقدان 4 كيلو غرامات خلال أسبوعين

أخبار متعلقة
قلب

أفضل المواد الغذائية المفيدة للقلب

60cb133a42360454025d45fa

مواد غذائية تحفز تشكل الجلطات الدموية

لحم

أطعمة لا يجب أكلها مع اللحم

Doc-P-655719-637122548320225183

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب

الصحة-تعلن-عن-جديدة-لمكافحة-أمراض-الصيف

طرق الوقاية من أمراض الصيف

image

كوب من الحليب يوميا قد يقي من أمراض القلب