الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 02:56 م

مضاد حيوي جديد يزيد من فعالية علاج أمراض المسالك البولية

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الوكيل الإخباري- ابتكر العلماء الروس دواء يقي الناس من التهابات المسالك البولية، حتى عندما تكون أقوى مضادات الحيوية عاجزة عن ذلك.

والمثير في الأمر أن مضاد الحيوية هذا لا يقتل البكتيريا ولكنه يقمع العدوى، حيث يحرمها من الحماية.

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و تقول البروفيسورة نائلة زيغانغيروفا، رئيسة قسم الأحياء الدقيقة في مركز غاماليا لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "تكمن ميزة هذا الدواء بأنه لا يعمل كبقية مضادات الحيوية. فهو لا يقتل البكتيريا بل فقط يحرمها من سلاحها فقط".


ويذكر أن الاختبارات السريرية لهذا الدواء بدأت في عام 2018 يشارك فيها 17 مستشفى و770 مريضا يعانون من التهابات معقدة في المسالك البولية. وكانت هذه الالتهابات تتكرر عندهم عدة مرات في السنة حتى بعد دورة كاملة من تناول مضادات الحيوية.


ولكن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت أن الدواء الجديد زاد من فعالية العلاج بنسبة 25 بالمئة.


ويقول دميتري بوشكار كبير أطباء المسالك البولية في وزارة الصحة الروسية: "دواء الفلوروثيازينون يعدل المرض. وكانت النتيجة الرئيسية للاختبارات عدم حدوث انتكاس، وعدم عودة المرض لدى معظم المرضى".


وبعد انتهاء الاختبارات السريرية للدواء الجديد بنجاح، قد يتوسع مجال استخدامه (حاليا يوصف فقط لعلاج التهابات المسالك البولية). وسوف ينتج هذا الدواء على شكل أقراص صلبة وسائل للحقن وتقطير.

 

روسيا اليوم

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