مع قدوم الخريف.. احذري من نزلات البرد

الوكيل الإخباري - يخشى الناس عادة تبدل الفصول، حتى في المناطق الجافة، التي لا يزورها المطر كثيراً، كون تبدل الفصول علامة على حدوث تغيرات في الأجواء واضطرابات تصاحبها، فيصاب الناس بعدة أعراض مرضية، تتفاوت في تأثيرها بحسب طبيعة جسم ومناعة كل شخص.





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وبحلول فصل الخريف الذي بدأ منذ أيام قليلة، تبدأ نزلات البرد والإنفلونزا ونقص فيتامين (د) بالتأثير على صحة البعض، لكن تنال نزلات البرد النصيب الأكبر من الانتشار بين الناس عادة، كون المسبب الرئيسي وراءها هو فيروس ينتشر بالأجواء، يتسبب بانسداد أو احتقان بالأنف، ومن أعراض نزلات البرد الأخرى: التهاب الحلق، السعال، أوجاع خفيفة بالجسم، الصداع، والعطس، إضافة إلى شعور عام بالاعتلال.



وقد يخشى بعض الناس أعراض نزلات البرد، كونها تشبه إلى حد بعيد الأعراض التي شعر بها المصابون بفيروس كورونا، عند انتشار الجائحة قبل عامين. لذا، من الواجب الاستعجال في إجراءات عزل المصاب، وقيامه بالفحوص اللازمة لتبيان طبيعة مرضه، والتعامل معه على هذا الأساس، لكي يستخدم أنواع الأدوية المناسبة لعلاج مرضه.

وينصح الأطباء، عند انتهاء فصل الصيف وبداية الفصول الجافة الباردة، بالإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين (سي)، لمساعدتهم على حفظ مناعتهم قوية وقادرة على صد هجمات الفيروسات.



زهرة الخليج

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