مفاجأة .. ماذا يحدث لجسمك عند بلع لب البطيخ أثناء الأكل؟

الوكيل الاخباري - البعض منا يتناول بذور ثمرة البطيخ أثناء تناول البطيخ دون قصد، ولا يعرف الكثيرون تأثير هذه البذور على صحة الجسم بصفة عامة.

اضافة اعلان



وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن بذور البطيخ غنية بالألياف والدهون الصحية، كما أنها سريعة الهضم.



وأضافت أن بذور البطيخة غنية بالكثير من المعادن والفيتامينات الصحية، وتساهم في صحة الدماغ والقلب، لما تحتوي عليه من بوتاسيوم وماغنسيوم، ودهون صحية.



وأكد على ضرورة التأكد من عدم الإفراط في تناول بذور البطيخ، منعا لحدوث أي مشكلات في المعدة نتيجة القشور الكثيفة، مع ضرورة مضغ البطيخ بشكل جيد.

وقدمت عدة نصائح أخرى لبذور البطيخ تتمثل فيما يلي:



- تقوية جهاز المناعة.

- تعزيز الطاقة.

- تحسين صحة البشرة.

- تحسين حركة الأمعاء.



ونصحت بقلي لب البطيخ وتناوله أو تخفيفه في الفرن وتناوله لما يحتوي عليه من قنبلة من الفيتامين والمعادن المهمة لصحة الجسم.