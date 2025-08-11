الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

وحالت شدة تأثير الأجواء المغبرة دون هبوط 6 طائرات في مطار الملكة علياء، إذ كان مدى الرؤية الأفقية دون 300 متر، وهو الحد الأدنى المسموح به للهبوط. وفي حال تغير مدى الرؤية، تعود تلك الطائرات للهبوط في مطار الملكة علياء.
وأكد رئيس هيئة الطيران المدني أن تأثير التغيرات الطارئة على مواعيد وأماكن الهبوط "محدود ومتوقع"، مشيرًا إلى أن 5 طائرات حوّلت وجهتها إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، وواحدة إلى مطار عمان المدني في ماركا.
وتتأثر المملكة بموجة شديدة الحرارة والغبار، فيما يُتوقّع أن تتأثر مناطق واسعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات الظهيرة، وهطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، يصاحبها الرعد أحيانًا، ويُحتمل أن تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة.
