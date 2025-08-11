الإثنين 2025-08-11 12:36 م
 

الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 12:00 م
الوكيل الإخباري-   كشف رئيس هيئة الطيران المدني عن تحويل 6 طائرات تجارية لوجهتها من الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي إلى مطاري الحسين في العقبة، وعمان المدني في ماركا، بسبب الأحوال الجوية المغبرة.اضافة اعلان


وحالت شدة تأثير الأجواء المغبرة دون هبوط 6 طائرات في مطار الملكة علياء، إذ كان مدى الرؤية الأفقية دون 300 متر، وهو الحد الأدنى المسموح به للهبوط. وفي حال تغير مدى الرؤية، تعود تلك الطائرات للهبوط في مطار الملكة علياء.

وأكد رئيس هيئة الطيران المدني أن تأثير التغيرات الطارئة على مواعيد وأماكن الهبوط "محدود ومتوقع"، مشيرًا إلى أن 5 طائرات حوّلت وجهتها إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، وواحدة إلى مطار عمان المدني في ماركا.

وتتأثر المملكة بموجة شديدة الحرارة والغبار، فيما يُتوقّع أن تتأثر مناطق واسعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات الظهيرة، وهطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، يصاحبها الرعد أحيانًا، ويُحتمل أن تكون الهطولات في جنوب وشرق المملكة غزيرة لفترة قصيرة.
 
 
