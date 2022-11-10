مفهوم خاطئ.. ماذا تعني حقًا كلمة "معقمة"على عبوات قطرات العيون؟

الوكيل الإخباري-كشفت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن كلمة "معقمة" على عبوة قطرات العيون لا تعني أنها تستخدم لتعقيم العينين، وإنما تعني أن المستحضرات خالية من الميكروبات.



وأشارت إلى ضرورة مراجعة الطبيب قبل استخدام أي قطرة للعين، مع الالتزام بما وُرد في النشرة الداخلية المرفقة مع القطرة.



وعادة ما يستخدم بعض الأشخاص القطرات المرطبة، وهي عبارة عن دموع اصطناعية، لتزويد العين الجافة بالرطوبة المطلوبة.

اضافة اعلان



وتُعتبر آمنة بشكل عام، في حال حُفظت بشكل صحيح، وكانت سارية الصلاحية.





ولكن، قد تتسبب بعض القطرات، التي تحتوي على مواد حافظة، بحساسية للعينين.



وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر موقع "تويتر"، أبرز الأعراض الجانبية للقطرات المرطبة، وهي:



أعراض الحساسية، مثل الحكّة، والاحمرار، وتورم في العينين



رؤية غير واضحة



لذلك، من المهم مراجعة طبيبك عند استمرار جفاف العينين، وظهور أعراض الحساسية، مع اختيار المرطب المناسب لذلك.

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة