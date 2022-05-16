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الإثنين، 16-05-2022 03:08 م

مقدمات السكري خطر على قلوب الشباب

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الوكيل الإخباري - حذّر بحث جديد من خطر الحالة التي تعرف بـ "مقدمات السكري" على القلب لدى البالغين في سن تتراوح بين 18 و44 عاماً. وقال الباحثون إن الشباب الذين لديهم مستويات سكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي أكثر تعرضاً للدخول إلى المستشفى بسبب النوبة القلبية مقارنة بأقرانهم الذين لديهم مستويات سكر طبيعية.

وتم تقديم البحث إلى مؤتمر جمعية القلب الأمريكية الذي اختتم أعماله أول أمس في ولاية فيرجينيا، وحذّر من تزايد أعداد المصابين بمقدمات السكري في سن مبكرة، حيث يبلغ عددهم حوالي 88 مليون شخص في الولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أنه من بين 7.8 مليون شخص عمره أقل من 44 عاماً تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب النوبات القلبية في عام 2018 في الولايات المتحدة، كان لدى أكثر من 31 ألف منهم مستويات سكر في الدم مرتبطة بمقدمات السكري.

ورصد البحث أنه من بين المصابين بمقدمات السكري، كانت نسبة الإصابة بالنوبات القلبية 2.15% مقارنة بـ 0.3% لدى الشباب ذوي المستويات الطبيعية للسكر في الدم.

ووجد الباحثون أن الشباب المصابين بمقدمات السكري يزيد احتمال إصابتهم بنوبة قلبية 1.7 مرة مقارنة بأقرانهم الذين لا يعانون من مقدمات السكري.

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