هل توجد تمور تناسب مرضى السكري؟

الوكيل الإخباري-بعد تداول معلومات حول احتواء بعض أنواع التمور على مستويات منخفضة من السكريات، واعتبارها مناسبة لمرضى السكري، ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية على كل ما يُشاع.







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وأكدت الهيئة أن جميع أنواع التمور تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج، مشددة على عدم وجود دليل ثابت عن أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.



كما نصحت مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، وبمراجعة المختصين لتحديد الكمية التي يجب تناولها يومياً.



كذلك أشارت إلى أهمية تناول قطعتين من التمر لضمان توازن معدل السكر في الجسم.

يذكر أن الإفطار على التمر يعتبر علمياً من العادات الصحية التي ينصح باتباعها بعد ساعات طويلة من الصيام، لأنه غني بالألياف والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى والتي غالبا ما يفتقدها الجسم خلال النهار.



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