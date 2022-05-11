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الأربعاء، 11-05-2022 12:54 م

منتج غذائي يتسبب بتورمات صباحية عند تناوله ليلا

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الوكيل الاخباري - كشفت أخصائية الغدد الصماء، زهرة بافلوفا، أن تناول جبن الكوراك في الليل، يمكن أن يؤدي إلى تورمات في الصباح.

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وقالت الطبيبة عبر قناتها على تطبيق تيليغرام إن "الكثير من الناس يلاحظون أنه بسبب جبن الكوراك الذي تناولوه في اليوم السابق، يشعرون بتورم ملحوظ في الصباح"، مشيرة إلى أن هذه التورمات "عادة ما تصيب الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خاليا من الكربوهيدرات أو الملح".


وأشارت إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة أن المنتج يحتوي على الكثير من الصوديوم الذي يحتجز المياه في الجسم.


وأوصت بالتوقف عن تناول منتجات الجبن وخاصة كعك الجبن المقلي قبل الذهاب إلى الفراش.


وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن الطبق يمكن طهيه بالبخار واستبدال السكر بالستيفيا، مما يعود بفائدة أكبر على الجسم.

 

روسيا اليوم 

 

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