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الأحد، 30-07-2023 07:33 ص

منها أمراض .. ما الآثار الخطيرة للحر على الصحة العقلية

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الوكيل الاخباري - كشفت كلية بايلور للطب في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، عن الآثار الخطيرة لدرجات الحرارة المرتفعة على الصحة العقلية والأمراض المرتبطة بها.

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وقال نائب الرئيس التنفيذي في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية بايلور للطب، الدكتور عاصم شاه: "كل الأمراض العقلية تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة لأنها تؤدي إلى المزيد من الإرهاق والتهيج والقلق، ويمكن أن تفاقم نوبات الاكتئاب".


ما هو تأثير الحرارة المرتفعة على الصحة العقلية؟
وفق بيان صادرة عن الكلية، فإن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تسبب الغضب والتهيج والعدوانية وعدم الراحة والتوتر والإرهاق.


وبحسب شاه الحرارة تعمل على مادة السيروتونين، الناقل العصبي الذي ينظم الحالة المزاجية، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السعادة، وزيادة التوتر والإرهاق.
ويمكن أن يتطور الأمر إلى سلوك عدواني وتشوش ذهني.


ويمكن أن تؤدي التغيرات المناخية، مثل الجفاف والتغيرات الشديدة في درجة الحرارة، إلى زيادة الملوثات ومسببات الحساسية التي تؤدي إلى تدهور جودة الهواء.


ماذا يمكن لشخص يعاني من مشاكل نفسية أن يفعل لمواجهة الحرارة المرتفعة؟


يوصي شاه بترطيب وإبقاء رأسك مغطى في الخارج وصب الماء على رأسك ليبرد وحاول البقاء في الظل وإذا كنت تمشي بالخارج عادة، فانتقل إلى الداخل عن طريق المشي في مركز تجاري أو مكان كبير به مكيف هواء وإذا كنت تتناول أدوية نفسية، فاستشر طبيبك، إذ تتفاعل بعض الأدوية بشكل سلبي مع الحرارة الزائدة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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