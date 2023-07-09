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الوكيل الاخباري

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الأحد، 09-07-2023 07:56 ص

7 علامات "أقل شيوعا" لمرض خطير يمكن اكتشافها

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الوكيل الاخباري - يحدث السرطان عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، حيث تستطيع بعد ذلك غزو الأنسجة والأعضاء المحيطة بها وإتلافها.

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وتعتمد أعراض السرطان على موقع تواجد الخلايا غير الطبيعية والمناطق المصابة، لذلك يدرك الكثير من الناس العلامات الأكثر شيوعا لسرطان الرئة.


ويرجح أن يلاحظ المصابون بالأعراض مشاكل في الصدر والتنفس، نظرا لموقع المرض، حيث تشمل سعالا لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة، وسعال طويل الأمد يزداد سوءا، والتهابات الصدر المستمرة، فضلا عن سعال الدم، ووجع أو ألم عند التنفس أو السعال، وضيق التنفس المستمر.


ومن الشائع أيضا أن يعاني المرضى المصابون بأي نوع من أنواع السرطان من الإرهاق وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر، لكن الأعراض غالبا ما لا تظهر حتى يتطور المرض، مما يعني إمكانية مروره دون أن يُلاحَظ لبعض الوقت.


وتسجل بعض أعراض أخرى أقل شهرة، حيث يمكن الخلط بينها وبين أمراض أخرى، في حين تورد NHS أن هناك سبع علامات "أقل شيوعا" لسرطان الرئة، تتمثل في التغييرات في مظهر الأصابع، مثل أن تصبح أكثر انحناء أو أن تصبح نهاياتها أكبر (وهذا ما يُعرف باسم تعجر الأصابع)، وارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى، صعوبة في البلع أو ألم عند البلع والصفير، فضلا عن الصوت الأجش والتورم في الوجه أو الرقبة، والألم المستمر في الصدر أو الكتف.

 

مصراوي


 




 

 


 

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