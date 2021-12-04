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منها الشوكولاتة والأسماك.. 5 أطعمة تسد شهيتك

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الوكيل الاخباري - الجميع يبحثون عن الرشاقة، وأبسط الطرق للوصول إلى الجسم المثالي، سواء للنساء أو الرجال أو حتى الأطفال.

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وهناك العديد من الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، كما أن هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في سد الشهية إلى حد ما، على ذمة موقع "ويب ميد" WebMed، المعني بالشؤون الصحية.


فتلك الأطعمة تساعدك في كبح جماح الشهية وتقليل الشعور بالجوع، وبالتالي التقليل من نسبة تناول الطعام على مدار اليوم، ومنها:


 

-البيض
يعد من أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة له، كالكاليسيوم والبروتين، ولذا تناوله يعد مفيدا للجسم، وأيضًا يساهم في سد الشهية وتقليل فرص الشعور بالجوع لأنه يأخذ وقتا طويلا في الهضم.


 

-القهوة
يساعد فنجان القهوة على تقليل فرص الشعور بالجوع، لأنه يزيد من إفراز هرمون مهم في الأمعاء مسؤول عن الشعور بالشبع، ويطلق عليه "PYY"، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

 


-الفول والعدس

 

 إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد وترغب في سد الشهية فعليك بتناول البقوليات في الصباح، فهي قليلة السعرات الحرارية، وأيضا غنية بالألياف والبروتين، ولذا فإن تناولها مفيد وأيضا يساعدك في عملية التخلص من الوزن الزائد.


 

-الشوكولاتة الداكنة

 

 تساعدك على الشعور بالشبع لأنها تأخذ وقتا طويلا في الهضم، وتعمل على سد الشهية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، ولذا فإن تناول الشوكولاتة الداكنة خلال اليوم يعد خيارا رائعا.

 


 

-الأسماك

 

 تناول السمك يساعد في إفراز هرمون "اللبتين" الذي من دوره تقليل الشعور بالجوع، ولذا تناولك لهذا الغذاء يعد رائعا.

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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