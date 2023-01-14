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السبت، 14-01-2023 09:11 ص

منها انقاص الوزن .. فوائد تناول الشمندر الأحمر

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الوكيل الإخباري-قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن الشمندر الأحمر يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات، كونه يزخر بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين B وفيتامين C، ما يجعله مفيداً للمناعة والأعصاب والعضلات.

ويحتوي الشمندر الأحمر على كميات كبيرة من الحديد وحمض الفوليك المهمين لبناء كرات الدم الحمراء، وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي على المادة الصبغية "بيتانين"، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، وبالتالي تقوي جهاز المناعة.

ومن ناحية أخرى، يساعد الشمندر الأحمر في إنقاص الوزن بفضل قلة السعرات الحرارية به؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على 40 سعراً حرارياً فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تعمل على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد.

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