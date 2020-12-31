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الخميس، 31-12-2020 03:29 م

من أجل صحتك.. لا تشرب القهوة في هذه الأوقات!

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الوكيل الاخباري - تعتبر القهوة المشروب الاكثر شعبية في العالم حيث يحب الملايين تناولها في مختلف أوقات النهار. لكن الخبراء يحذرون من ذلك ويرون أنه لا يمكن شرب القهوة في أي وقت لأن هذا قد يسبب بعض الأضرار الصحية.

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وفي هذا السياق حددت دراسة حديثة الأوقات التي ينبغي عدم تناول هذا المشروب خلالها ومنها فترة الظهيرة أي بعد الساعة 12 ظهراً. فبحسب الخبراء يمكن هذا أن يؤثر بطريقة سلبية على مواعيد النوم.


كذلك أشاروا إلى أنه من الأفضل عدم شرب القهوة قبل تناول الطعام أي على معدة فارغة لأن هذا يمكن أن يفاقم مشكلة ارتداء حمض المعدة إلى المريء وقد يزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

وحذروا الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم من تناول القهوة المصفاة. واشاروا إلى أن شرب القهوة قد يتحول إلى إدمان وأنه يمكن الشعور بالوهن في حال عدم فعل ذلك. ولهذا نصحوا بالاكتفاء بـ5 أكواب أسبوعياً كحد أقصى على أن يتم استبدال هذا المشروب بالشاي الاخضر والخلاصات النباتية.

 

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