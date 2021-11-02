من لا يجب أن يأكل البطاطس

الوكيل الإخباري - أوضح خبير التغذية الروسي أرتيوم ليونوف لوكالة "سبوتنيك" ما هي خصائص الجسم التي يجب أن تمتنع عنه تناول البطاطس.

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قال ليونوف: "بما أن البطاطس تحتوي على مؤشر نسبة سكر مرتفع - أكثر من 70 وحدة ، فمن المؤكد أنه لا يجب أكلها في حالة اضطرابات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومرض السكري. كذلك يمكن أن تسبب الحساسية".



وأضاف الخبير أن كل شيء يعتمد على بكتيريا الأمعاء. يمكن لأي شخص ليس لديه انتهاك في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ورد فعل فردي تجاهها أن يأكل البطاطس.

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