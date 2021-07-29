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الخميس، 29-07-2021 02:13 م

من لا يجب أن يأكل الشمام؟

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الوكيل الاخباري - أخبرت خبيرة التغذية أولغا كورابليفا من لا يجب أن يأكل الشمام (البطيخ الأصفر).

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وقالت: "البطيخ من الأطعمة التي يصعب هضمها، على الرغم من محتواها المنخفض من السعرات الحرارية: حوالي 35 سعر حراري لكل 100 غرام من المنتج.

 

لا ينبغي تناول البطيخ على معدة فارغة أو مع طعام آخر، بما في ذلك مع الفاكهة - فقد يسبب ذلك الغازات أو الإسهال. الخيار الأفضل هو الانتظار ساعة بعد تناول الطعام".


وفقًا لها، إذا كان هناك تفاقم في التهاب المعدة، التهاب البنكرياس الحاد، التهاب المرارة، القرحة الهضمية، فمن الأفضل تجنب البطيخ.


وحذرت الخبيرة من أن "البطيخ يعمل كملين خفيف، فلا داعي لاستهلاكه في حالة حدوث أي اضطرابات في عمل الأمعاء: يمكن أن يؤدي المنتج إلى تفاقم المشاكل الموجودة".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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