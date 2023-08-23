من يديك وقدميك- كيف تكتشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

الوكيل الاخباري- لارتفاع ضغط الدم تأثيرات سلبية على أطراف الجسم، حيث يتسبب في ظهور بعض الأعراض المزعجة على اليدين والقدمين، يجب أخذها في عين الاعتبار عند تشخيص الإصابة به.



تأثير ارتفاع ضغط الدم على القدمين

اضافة اعلان



تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم على القدمين، عندما يتسبب في ضيق أو تلف الأوعية الدموية الموجودة بالجزء السفلي من الجسم، مما يسبب الإصابة بمرض الشريان المحيطي، الذي يقلل من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف السفلية.



وانخفاض التروية الدموية الواصلة للأطراف السفلية عند مرضى ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى:



- الشعور بألم في الساقين والقدمين، تزداد حدة عند المشي.



- تغير لون القدمين إلى الأزرق أو البنفسجي.



- برودة القدمين.



- تورم القدمين.



- تساقط شعر الساقين.



تأثير ارتفاع ضغط الدم على اليدين

قلما يعرف البعض أن اليدين يمكن الاعتماد عليهما، لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أم لا، من خلال الأعراض التالية:



- ألم اليدين.



- تنميل اليدين.



- تورم اليدين.



وتصبح هذه الأعراض علامة مؤكدة على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذا كانت مصحوبة ببعض المشكلات، مثل الصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل في الرؤية ونزيف الأنف.



وإذا لم يسرع المريض في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بالعلاج الدوائي والنمط الحياة الصحي، قد تتطور الأعراض لمضاعفات خطيرة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.