أعراض ارتفاع ضغط الدم.. 3 علامات تظهر على اليدين

الوكيل الاخباري- يعتبر ارتفاع ضغط الدم من عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، يوصي الأطباء بالانتباه جيدًا لصحة اليدين، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها تدل على الإصابة به، يمكن اكتشاف الإصابة به من خلال اليدين.



أعراض ارتفاع ضغط الدم على اليدين

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عندما يظل ضغط الدم مرتفعًا لفترة طويلة، يبدأ المريض في الشعور بمجموعة مزعجة من الأعراض الجسدية، قلما يعرف البعض أن هناك علامات منها تظهر على اليدين، مثل الألم والتنميل والتورم.



ويصبح ألم وتنميل وتورم اليدين علامات مؤكدة على ارتفاع ضغط الدم، إذا كان يعاني المريض أيضًا من:



- الصداع.



- الدوخة.



- مشاكل في الرؤية



- نزيف الأنف.



- صعوبة التنفس.



- عدم انتظام ضربات القلب.



- التعب.



- الارتباك أو النسيان.



- التعرق الزائد.



- القلق.



وإذا لم يتم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، يصبح المريض أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مهددة للحياة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.



والقلب ليس العضو الحيوي الوحيد الذي يتضرر عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بل يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على صحة الكلى، حيث يزيد من خطر التعرض للفشل الكلوي.