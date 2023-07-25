متى يدل الغثيان على انخفاض ضغط الدم؟

الوكيل الإخباري- يجب الحذر من انخفاض ضغط الدم، لأنه يتسبب في حدوث مجموعة مزعجة من الأعراض، التي قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة، إذا لم يحصل المريض على الرعاية الطبية الفورية.



ويعتبر الغثيان من أعراض انخفاض ضغط الدم، نستعرض في السطور التالية، العلاقة بينهما، وفقًا لموقعي "Sciencedirect" و"WebMD".



أسباب الشعور بالغثيان عند انخفاض ضغط الدم

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عندما ينخفض ضغط الدم، تقل نسبة التروية الدموية الواصلة لجذغ المخ، مما يؤثر سلبًا على منطقة تحفيز المستقبلات الكيميائية (CTZ) بالدماغ.



ونقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى منطقة تحفيز المستقبلات الكيميائية بالدماغ يتسبب في الشعور بالغثيان، الذي قد يتطور إلى القيء، ويصاحبه الدوخة، ويرجع السبب إلى اضطراب الجهاز الدهليزي.



وبخلاف الدوخة والغثيان والقيء، هناك أغراض أخرى يمكن الاستدلال منها على انخفاض ضغط الدم، أبرزها:



- الشعور بالعطش.



- تشوش الرؤية.



- ضعف التركيز.



- الإرهاق.



- فقدان الوعي.



وفي الحالات الشديدة من انخفاض ضغط الدم، قد يعاني المريض من:



- الارتباك، خاصةً عند كبار السن.



- فرط التعرق.



- شحوب البشرة.



- ألم الصدر.



- سرعة التنفس.



- عدم انتظام ضربات القلب.



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