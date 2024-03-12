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الثلاثاء، 12-03-2024 09:43 ص

عادات خاطئة شائعة في رمضان.. تجنبها من أجل صحة أفضل

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الوكيل الإخباري - هناك عادات خاطئة شائعة في شهر رمضان المبارك، لها تأثيرات سلبية على الصحة، حسبما ذكر الطبيب الراحل هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث.

وأضاف الناظر أن كسر الصيام على الماء أو العصير أو المشروبات الغازية من الأخطاء التي يقترفها الكثير من الأشخاص، مشددًا على ضرورة بدء وجبة الإفطار بتناول القليل من الشوربة الساخنة.

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وأوضح أن السخونة تساعد على تهيئة المعدة لعملية هضم الطعام الذي سيتم تناوله في وجبة الإفطار، عن طريق تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها.


وأوصى أستاذ الأمراض الجلدية بعدم عصر الليمون على الشوربة، لأن السخونة تؤدي إلى تكسير فيتامين سي، مما يمنع الجسم من الاستفادة منه.


وحذر من تناول المخللات في رمضان، نظرًا لمحتواها العالي من الأملاح، مشيرًا إلى أن السلطة هي البديل الصحي لها، لأنها تعزز صحة الجهاز الهضمي، بفضل محتواها العالي من الألياف الغذائية.


وأضاف الناظر أنه لا مانع من تناول الحلويات الرمضانية، و يجب مراعاة ضرورة التقليل منها، لأن الإفراط فيها يهدد الجسم بالعديد من الأضرار . 


وشدد على ضرورة شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة التي تفصل بين وجبتي الإفطار والسحور، بمعدل كوب كل ساعة، لحماية الجلد من الجفاف وتقليل خطر الإصابة بالجلطات الدموية وحصوات الكلى.


واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية ممارسة رياضة المشي في رمضان لمدة 30 دقيقة يوميًا، لأن قلة الحركة من الممارسات غير الصحية للجسم.

 

الكونسلتو 

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