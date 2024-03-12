3 تمارين لفقدان الوزن في رمضان- متى تمارسها؟

الوكيل الإخباري - يعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية لفقدان الوزن، ولكن الإفراط في تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية يؤدي إلى اكتساب وزنًا زائدًا، خاصةً إذا كان الشخص قليل الحركة.

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تمارين لفقدان الوزن في رمضان



1- اليوجا

تساعد تمارين اليوجا بعد وجبة الإفطار في رمضان على إنقاص الوزن وإراحة المعدة والأمعاء والشعور بالاسترخاء في آنٍ واحد، بشرط أن يتم ممارستها لمدة 15 دقيقة.



2- المشي

إذا كنت ترغب في تمرين بعد الإفطار برمضان لا يجعلك تبذل مجهودًا كبيرًا ويساعدك على فقدان الوزن، فرياضة المشي هي الخيار الأمثل لك، لأنها تساهم أيضًا في تحسين المزاج والتخلص من حرقة المعدة بعد تناول الأطعمة الدسمة.



3- تمارين CORE

هي عبارة عن مجموعة من التمارين الأساسية، تستهدف عضلات البطن والفخذين بشكل خاص، ثبت أن ممارستها يساعد على فقدان الوزن والتخلص من الكرش وتنحيف محيط الخصر وحرق دهون الأرداف.



أفضل وقت لممارسة الرياضة بعد الإفطار في رمضان

ممارسة الرياضة مباشرة بعد الإفطار قد يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم، لأن النشاط البدني يحفز الدم المحمل بالأكسجين إلى التدفق بكميات كبيرة إلى أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى نقص التروية الدموية الواصلة للجهاز الهضمي.



لذلك يفضل الانتظار من ساعة إلى ساعتين عند تناول وجبة متوسطة أو لمدة 30 دقيقة إذا كان الإفطار خفيفًا.

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