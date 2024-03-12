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الثلاثاء، 12-03-2024 02:46 م

لفقدان الوزن في رمضان.. تناول هذا المشروب على الإفطار

البوفيه


الوكيل الإخباري - يعد مشروب "الكركديه" من أكثر المشروبات الرمضانية شهرة في الدول العربية، نظراً لمذاقه المميز والمنعش.

وللكركديه فوائد صحية جمة، فهو غني بالعديد من الفيتامينات (أ-ب1-ب9- ج)، والمعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم.

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كما يحتوي على مضادات الأكسدة المحاربة للجذور الحرة، التي تسبب أمراضاً خطيرة مثل السرطان والقلب والسكري.
وسجلت دراسات طبية دوراً مفيداً للكركديه كمضاد للالتهابات، كما يعد مدراً طبيعياً للبول، ويساعد في إنقاص الوزن، لتقليله نسبة امتصاص السكريات والنشويات داخل الجسم، ومنع تراكم الخلايا الدهنية.
ويساعد الكركديه الدافئ على رفع ضغط الدم لمرضى الضغط المنخفض، على العكس يسهم الكركديه البارد في خفض الضغط لمن يعانون من مشاكل الضغط المرتفع، لكنه لا يمكن استبداله بالأدوية لمن تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم.
وبجانب فوائده الصحية العديدة، له أيضاً فوائد مذهلة للبشرة والشعر، فهو يقاوم التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ويحد من نمو الخميرة المسببة للقشرة على فروة الرأس.


ومع ذلك يجب الحذر عند تناول الكركديه في الحالات التالية:
الحمل والرضاعة
تناول أدوية خفض سكر الدم
تناول علاجات هرمونية
المعاناة من حساسية تجاه الكركديه


طريقة تحضيره
ويمكن تحضير الكركديه ساخناً أو بارداً، من خلال نقع زهور الكركديه المجفف في ماء ساخن، لمدة تتراوح بين ساعة لـ3 ساعات، ثم تصفيته جيداً، وإضافة قطرات من عصير الليمون، لتعزيز قيمته الغذائية، والاستمتاع بمذاق لاذع، مع استبدال السكر بالعسل للتحلية، ثم تقديمه مباشرة، أو وضعه داخل الثلاجة، حتى يصبح بارداً أو بإضافة قطع الثلج.

 

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