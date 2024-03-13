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الأربعاء، 13-03-2024 09:37 ص

أطباء يحذرون من أول سيجارة بعد الإفطار: تسبب أمراض قاتلة

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الوكيل الإخباري - يعتاد معظم المدخنين على تدخين السجائر بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة في شهر رمضان المبارك، دون الانتباه لخطورة هذه العادة الخاطئة على صحتهم.اضافة اعلان


في هذا الصدد، حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، من التدخين بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، لتعدد الأضرار التي يسببها للجسم.

وأضاف حتة أن التدخين بعد وجبة الإفطار في رمضان قد يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الفم، ويزيد من خطر الإصابة بالفطريات الفموية.

وأوضح استشاري الصحة العامة أن التدخين بعد الأكل يقلل من استفادة الإنسان للطعام، لأن النيكوتين الموجود في التبغ يعرقل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

وأكد أن القلب بعد تناول الطعام يضخ كمية كبيرة من الدم المحمل بالأكسجين إلى المعدة والأمعاء، لإتمام عملية الهضم، مضيفًا: "إذا قام الإنسان بالتدخين عقب الأكل، سيختلط النيكوتين بالدورة الدموية ويصل إلى الجهاز الهضمي".

وتابع: "عندما يصل النيكوتين للمعدة والأمعاء، يزداد خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية، مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والحموضة وارتجاع المريء".

وكشف أن التدخين بعد الأكل يزيد من خطر الإصابة بأمراض تنفسية خطيرة، أبرزها:

- التهاب مزمن في الشعب الهوائية.

- سرطان الرئة.

- الفشل التنفسي.

- السد الرئوية المزمنة.

واتفق معه الدكتور شريف عبد الهادي، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، محذرًا من كسر الصيام على التدخين أو شرب السجائر بعد تناول وجبة الإفطار.

وأشار عبد الهادي إلى أن التدخين بعد الإفطار في رمضان يؤدي إلى الإصابة بالأزمة القلبية، خاصةً أن الجهاز المناعي لا يزال غير مستعدًا للدفاع عن الجسم بالكامل، بالإضافة إلى ارتخاء الرئتين واستقبالهما لكمية كبيرة من الدخان.

الكونسلتو 

 




 

 


 

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