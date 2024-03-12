الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل قطر تكشف آخر تطورات الهدنة في غزة

الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في اندونيسيا

منصة عالمية تحظر كاميرات المراقبة داخل منازل الضيافة اعتباراً من الشهر المقبل

اعلام عبري: نقل شحنة كبيرة من الطحين من ميناء أسدود إلى غزة

تقرير يتوقع ارتفاع الفائدة مجددا في مصر

ارتفاع عدد شهداء المجاعة في قطاع غزة إلى 27

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن

الأردن يعزي بضحايا فيضانات جزيرة سومطرة في اندونيسيا

الاحتلال اعتقل 7555 فلسطينيا من الضفة منذ بدء العدوان

الثلاثاء، 12-03-2024 01:30 م

الإمساك في رمضان.. عادات اتبعها للوقاية منه

127-112510-constipation-ramadan-causes-ways-prevent_700x400


الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالإمساك في شهر رمضان، وهو ما يسبب السعور بالانزعاج الشديد بسبب عدم القدرة على تناول الملينات خلال ساعات الصيام، ويحدث ذلك نتيجة لاتباع عادات غذائية غير صحية.

اضافة اعلان


أسباب الإمساك في رمضان
هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي يمكن أن تؤدي للإصابة بالإمساك في شهر رمضان، والتي قد تشمل ما يلي:
- الجفاف الناجم عن قلة تناول السوائل الصحية، بما في ذلك الماء، في فترة الإفطار ما بين وجبتي الإفطار والسحور.
- تغيير الروتين اليومي لتناول الطعام في رمضان، مما يؤثر سلبًا على حركة الأمعاء ويتسبب في صعوبة في عملية الهضم والإخراج.
- الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمقليات، حيث تتطلب فترة زمنية أطول للهضم وتسبب الإمساك والانتفاخ والغازات.
- قلة تناول الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الهضم والإخراج.
- تناول الطعام بسرعة، مما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة وصولها إلى المعدة بشكل سريع وتعكر عملية الهضم.
- الخلود إلى النوم بعد تناول الطعام مباشرة.
- قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية.


نصائح للوقاية من الإمساك خلال شهر رمضان
هناك مجموعة من التوصيات والنصائح البسيطة التي يسهل اتباعها من أجل الوقاية من الإمساك في رمضان، والتي تشمل ما يلي:
- شرب كمية كافية من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء.
- زيادة تناول الألياف الغذائية من خلال تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.
- تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين لتخفيف الضغط على المعدة والأمعاء.
- مضغ الطعام جيدًا قبل ابتلاعه لتسهيل عملية الهضم.
- تجنب الأطعمة الدسمة واستبدالها بمصادر صحية للدهون مثل الأسماك الدهنية والمكسرات.
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي.
- الانتظار لمدة 3 ساعات بعد تناول الطعام قبل النوم.

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10492126-1197779322

هكذا يستعد مريض الصداع النصفي لشهر رمضان

2023_3_15_11_54_50_871

3 تمارين لفقدان الوزن في رمضان- متى تمارسها؟

تعتعتعتعتعت

عادات خاطئة شائعة في رمضان.. تجنبها من أجل صحة أفضل

d_e237b32218e32309aa2bd89e3d4e1782

نصائح لتجنب الدوخة أثناء الصيام

ك

فوائد الصيام على صحة القلب والجهاز العصبي

20230312131120725

السحور الأول في رمضان- خبير تغذية يوضح أفضل وأسوأ الأطعمة

أخبار متعلقة
2023_3_15_11_54_50_871

3 تمارين لفقدان الوزن في رمضان- متى تمارسها؟

تعتعتعتعتعت

عادات خاطئة شائعة في رمضان.. تجنبها من أجل صحة أفضل

d_e237b32218e32309aa2bd89e3d4e1782

نصائح لتجنب الدوخة أثناء الصيام

20230312131120725

السحور الأول في رمضان- خبير تغذية يوضح أفضل وأسوأ الأطعمة

KGGDODOUYC

ماذا يفعل صيام شهر رمضان بجسمك؟

2020_12_30_12_15_24_252

الإسهال في رمضان- دليلك للتغلب عليه