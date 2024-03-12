الإمساك في رمضان.. عادات اتبعها للوقاية منه

الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالإمساك في شهر رمضان، وهو ما يسبب السعور بالانزعاج الشديد بسبب عدم القدرة على تناول الملينات خلال ساعات الصيام، ويحدث ذلك نتيجة لاتباع عادات غذائية غير صحية.

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أسباب الإمساك في رمضان

هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي يمكن أن تؤدي للإصابة بالإمساك في شهر رمضان، والتي قد تشمل ما يلي:

- الجفاف الناجم عن قلة تناول السوائل الصحية، بما في ذلك الماء، في فترة الإفطار ما بين وجبتي الإفطار والسحور.

- تغيير الروتين اليومي لتناول الطعام في رمضان، مما يؤثر سلبًا على حركة الأمعاء ويتسبب في صعوبة في عملية الهضم والإخراج.

- الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمقليات، حيث تتطلب فترة زمنية أطول للهضم وتسبب الإمساك والانتفاخ والغازات.

- قلة تناول الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الهضم والإخراج.

- تناول الطعام بسرعة، مما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة وصولها إلى المعدة بشكل سريع وتعكر عملية الهضم.

- الخلود إلى النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

- قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية.



نصائح للوقاية من الإمساك خلال شهر رمضان

هناك مجموعة من التوصيات والنصائح البسيطة التي يسهل اتباعها من أجل الوقاية من الإمساك في رمضان، والتي تشمل ما يلي:

- شرب كمية كافية من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء.

- زيادة تناول الألياف الغذائية من خلال تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.

- تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين لتخفيف الضغط على المعدة والأمعاء.

- مضغ الطعام جيدًا قبل ابتلاعه لتسهيل عملية الهضم.

- تجنب الأطعمة الدسمة واستبدالها بمصادر صحية للدهون مثل الأسماك الدهنية والمكسرات.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي.

- الانتظار لمدة 3 ساعات بعد تناول الطعام قبل النوم.

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