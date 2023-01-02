الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

اصابتان بالاختناق جراء تسرب غاز المدفأة في عمّان

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيت لحم

بلدية معان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

5 عملات عربية تتراجع بأكثر من 5 % خلال 2022 - أسماء

مسيرة أوكرانية تستهدف إحدى مناطق بريانسك الروسية

السير يكشف سبب الازدحام على طريق أوتوستراد الزرقاء - عمان

الدوريات الخارجية: ضباب وأمطار في مناطق الجنوب صباح اليوم

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - تفاصيل

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

مجلس النواب يناقش اليوم "معدل الضمان الاجتماعي"

الإثنين، 02-01-2023 08:58 ص

نصائح بسيطة لجعل مشروب الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة هذا الشتاء

WhatsApp Image 2023-01-02 at 08.59.52


الوكيل الإخباري-مع أنّنا ننتظر الشّتاء بفارغ الصّبر كل عام، إلا أن البرد قد يكون أشد ممّا نستطيع تحمّله في بعض الأحيان.

ويجعلنا ذلك نفكّر بالتلذّذ بمشروبٍ دافئ مثل الشوكولاتة الساخنة.

وقد تشعر بالقلق من استهلاك هذا المشروب بسبب ما يحتوي عليه من شوكولاتة وسكّر.

ولذلك شارك مجلس الصحة الخليجي مؤخرًا تغريدة تتضمّن الخطوات التي يمكنك اتباعها لعمل مشروب صحّي.

اضافة اعلان


اجعل كوب الشوكولاتة الساخنة أكثر صحّة بهذه الطرق:


استخدم الشوكولاتة الداكنة
استخدم الشوكولاتة الدّاكنة، فهي غنيّة بمضادات أكسدة تُدعى "فلافانول" تُساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدمويّة


استخدم القرفة
أضف القرفة، فهي تساعد على خفض مستوى السكّر في الدّم عبر تحفيز خلايا الجسم على الاستفادة من هرمون الإنسولين


تجنّب السكّر 
ويحتوي الكوب الصغير العادي من الشوكولاتة الساخنة على 5 ملاعق صغيرة من السكّر تقريبًا.


ويمكنك صنع مشروب أكثر صحّة عبر استخدام الشوكولاتة الداكنة غير المحلّاة مع إضافة حليب ساخن قليل الدسم، أو حليب نباتي، أو ماء.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة سكر أقل بكثير، وسعرات حراريّة أقل من الشوكولاتة بالحليب، أو الشوكولاتة البيضاء الممزوجة بالحليب المجفّف، أو المكثّف.


ووجدت الدّراسات أن تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا قد ينعكس إيجابًا على صحة القلب، ويقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري.
ولكن هل يعني ذلك أن تسمح لنفسك بتناول كميّة لا نهائيّة منها؟ الإجابة هي كلا.


وتحتوي الشوكولاتة الدّاكنة على قدر كبير من مركب يُسمى الثيوبرومين، وهو منبّه معروف للجهاز العصبي مرتبط بالكافيين.


ووجدت الدراسات أن تناول كميّات كبيرة يمكن أن يزيد معدّل ضربات القلب، ويفسد الحالة المزاجيّة.

 

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
لماذا-يتحدث-الناس-أثناء-نومهم-1629141058506

لماذا يتحدث بعض الاشخاص في نومهم ؟

1-8-780x470

ما عامل الخطر الرئيسي لمرض ألزهايمر؟

2022_12_29_16_46_46_943

5 أمراض قد تسبب الغرغرينا

2022_11_16_19_1_5_479

طبيب مصري يتحدث عن طريقة تشخيص اصابة الاطفال بالمخلوي التنفسي

ما_فائدة_الماء_الدافئ_على_الريق

خبيرة تغذية تكشف فوائد كأس الماء المفلتر على الريق

1625311967_هل-الجيوب-الأنفية-تسبب-ألم-بالصدر-وأعراضها-وأسبابها

التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.. ما العلاقة بينهما؟

أخبار متعلقة
30-12-2022_16_54_20_GomhuriaOnline_551672412060

خبراء صحة: 5 عادات يجب تجنبها بعد سن الـ60

حبوب-الحديد-أنواعها-الحاجة-لتناولها-وأضرار-الجرعة-الزيادة

أفضل وقت لتناول أقراص الحديد لامتصاصه بشكل جيد

127-161729-reason-hunger-increase-cold_700x400

خبير : الوجبات الدسمة تقلل الشعور بالبرد

عيون_الرجل_العسلية__على_ماذا_تدل_من_صفات؟

3 أمور صحية يمكنك معرفتها من لون عينيك

زبدية-فواكه

ماذا يحدث عند تناول الفاكهة على معدة فارغة؟

R (4)

أبرز الموضوعات الصحية بحثاً في جوجل لعام 2022