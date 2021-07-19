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الإثنين، 19-07-2021 02:21 م

نصائح تساعد في علاج ألم الحلق عند البلع

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الوكيل الإخباري - قد يظهر ألم الحلق عند البلع على شكل شعور بعدم الراحة أو الحرقة . 

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نصائح تساعد في علاج ألم الحلق عند البلع : 

 

الغرغرة: تساعد الغرغرة بالمحلول الملحي الذي يتكون من ملعقة صغيرة من الملح المذاب في 240 ملليتر من الماء الدافئ على التخلص من ألم الحلق.
المثلجات: إن مص مكعبات الثلج أو المثلجات قد يساعد في التقليل من ألم الحلق عند البلع.
السوائل الدافئة: شرب السوائل الدافئة مثل الشاي أو الشوربات يساعد في التقليل من ألم الحلق.
مرطب الهواء: قد يساعد تركيب جهاز ترطيب الهواء في غرفة المريض على زيادة رطوبة الغرفة، مما يسهل من عملية التنفس ويقلل من الام الحلق.

 

المصدر - ويب طب 





 




 

 


 

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