الوكيل الإخباري - قد يظهر ألم الحلق عند البلع على شكل شعور بعدم الراحة أو الحرقة .





اضافة اعلان

نصائح تساعد في علاج ألم الحلق عند البلع :

الغرغرة: تساعد الغرغرة بالمحلول الملحي الذي يتكون من ملعقة صغيرة من الملح المذاب في 240 ملليتر من الماء الدافئ على التخلص من ألم الحلق.

المثلجات: إن مص مكعبات الثلج أو المثلجات قد يساعد في التقليل من ألم الحلق عند البلع.

السوائل الدافئة: شرب السوائل الدافئة مثل الشاي أو الشوربات يساعد في التقليل من ألم الحلق.

مرطب الهواء: قد يساعد تركيب جهاز ترطيب الهواء في غرفة المريض على زيادة رطوبة الغرفة، مما يسهل من عملية التنفس ويقلل من الام الحلق.

المصدر - ويب طب













