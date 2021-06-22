نصائح لمرضى الوهن العضلي حول صعوبة البلع

الوكيل الإخباري - يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن أمرا ضروريا للأشخاص الذين يعانون من الوهن العضلي الشديد للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وعافيتهم بشكل عام، ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص المصابين بالوهن العضلي الوبيل من صعوبة في المضغ والبلع، وهذا يحد من تناول بعض الأطعمة، ويمكن للعضلات التي تشارك في المضغ والبلع أن تجعل من الصعب مضغ وابتلاع بعض الأطعمة بسبب ضعف تلك العضلات.

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تعد صعوبة البلع أحد الأعراض الأساسية لمرضى الوهن العضلي، لذا يجب اتباع بعض الإرشادات للتعايش مع صعوبة البلع، نذكر منها ما يأتي:



1- الحرص على جعل الأطعمة طرية من خلال تبليلها بالمرقة أو الزبادي وغيرها.

2- اختيار اللحوم الطرية، مثل: الدجاج أو السمك، وفرمها إلى قطع صغيرة قبل الأكل.

3- تجنب الأطعمة الجافة، مثل: المكسرات، أو البسكويت، أو الفشار وغيرها.

4- الجلوس في وضعية مستقيمة وعدم إمالة الرأس عند الأكل.

* نصائح النظام الغذائي لمرضى الوهن العضلي الوبيل

1- الحفاظ على وزن صحي مثالي.

2- اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والدهون المشبعة والكوليسترول.

3- الحرص على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، والتركيز على تناول الخضروات والفواكه بكثرة.

4- خذ أجزاء صغيرة في الفم واسترح لبضع ثوان بين القطمات لمنع التعب الناجم عن حركة العضلات المتكررة.

5- تجنب تناول الأطعمة التجارية مثل الشوربات المعلبة واللحوم المدخنة أو الجاهزة.

6- لا تضف الملح إلى الأطعمة عند الطهي أو أثناء الأكل.

7- تناول عدة وجبات على مدار اليوم وتناول أكبر وجبة في اليوم عندما يكون لديك المزيد من الطاقة.

8- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل رقائق البطاطس والمعجنات.

9- تجنب تناول الأطعمة الحارة أو المقلية لأنها يمكن أن تسبب الإسهال.

10- تجنب تناول الطعام بالخارج.



* أثناء تناول الطعام على المريض اتباع الآتي

1- أمل جسدك للأمام.

2- تنفس ببطء عبر أنفك بدلًا من فمك

3- حاول أن تسترخي.

المصدر - صحتك