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الإثنين، 09-08-2021 02:32 م

نصائح تكسبك وزناً إذا كنت نحيفاً

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الوكيل الإخباري - على الرغم من أن المفهوم السائد هو أن النحافة تساوي غالباً الصحة، إلا أن انخفاض الوزن يمكن أن يكون مؤرقاً إذا كان نتيجة لسوء التغذية، أو عند الحوامل، أو من يعانون من مشكلات صحية أخرى، لذلك إذا كنت نحيفاً بدرجة ملحوظة، وتعاني من مشكلات صحية بسبب نحافتك فاستشر الطبيب، حيث يمكنكما معاً وضع خطة تتوافق مع أهداف الوزن الخاصة بك.


وهذه بعض الطرق الصحية لاكتساب وزن عندما تكون نحيفاً بدرجة تؤثر في صحتك.

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1. كل مرات متعددة أكثر
إذا كنت نحيفاً بدرجة مبالغ فيها، فعادة ما تشعر بالامتلاء سريعاً، لذا ينصح بتناول من 5-6 وجبات أصغر يومياً، بدلاً من وجبتين وثلاث وجبات كبيرة.

2. اختر الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية
اختر الخبز والمكرونة ورقائق الحبوب الكاملة، والخضروات والفاكهة، ومنتجات الألبان، والمكسرات والحبوب.

3. جرب العصائر المضاف إليها الزبادي الكريم والألبان كاملة الدسم
لا تعتمد على المشروبات الغازية والقهوة والمشروبات الأخرى منخفضة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية، ولكن تناول العصائر الغنية والمركزة المصنعة من اللبن والفواكه الطازجة أو المجمدة، ويمكنك أن تجعلها المكون الأساسي في واحدة من وجباتك اليومية، ويمكن أن يكون هذا مطلوباً فهذه العصائر مفيدة جداً.

4. راقب أوقات شربك
بعض الناس يجدون أن شرب السوائل قبل الأكل يمكن أن يقلل من شهيتهم، وفي هذه الحالة يمكنك أن تتناول رشفات من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية مع الوجبة، وفي أحوال أخرى قد يفضل تناول العصير بعد 30 دقيقة من تناول الوجبات.

5. اجعل كل وجبة مهما كانت صغيرة تصنع فارقاً
تناول وجبات خفيفة من المكسرات، وزبدة الفول السوداني، والجبن، والفواكه المجففة، والأفوكاتو، وتناول وجبة خفيفة قبل النوم، مكونة من زبدة الفول السوداني وساندوتش الجيلي، أو ساندوتش من الأفوكاتو وشرائح الخضروات واللحم الخالي من الدهن أو الجبن.

 

6. أضف المزيد من السعرات الحرارية لطبقك
أضف الجبن إلى البيض، واللبن إلى الشوربة وبعض الوجبات الأخرى.

7. تناول الحلوى
يمكنك تناول شرائح من الحلوى، ولكن حتى وأنت تريد زيادة وزنك كن على وعي بكميات السكر والدهون التي تأكلها، يمكن أن تحدث تجاوزات، ولكن في المجمل احرص على تناول الأكل الصحي، والذي يمدك بالمواد الغذائية، كما يمدك بالطاقة.

8. مارس الرياضة
وبالذات تدريبات القوة، لأنها تساعدك على اكتساب الوزن، وذلك ببناء عضلاتك، كما أن ممارسة الرياضة قد تفتح شهيتك.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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