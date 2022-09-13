الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

الضمان : لا توجه لتمديد برنامج استدامة مستقبلا

التربية تدعو مئات المرشحين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

شركة مياهنا تنذر مئات المواطنين - أسماء

وزير التخطيط: مشروع قانون البيئة الاستثمارية متوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي

منح دولية لاستبدال وتأهيل شبكات مياه في جرش

والد طفلة عمرها 10 أيام ترقد على سرير الشفاء يناشد أهل الخير

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى باريس

أردنيان يحصلان على المرتبة الثانية والثالثة في بطولة عالمية للاختراع والبحث العلمي

الحكومة تقرر توحيد العمل بالتوقيت الصيفي طيلة العام

الدولار يتراجع وسط ترقب بيانات التضخم

الثلاثاء، 13-09-2022 12:45 م

نصائح ذهبية للوقاية من أمراض فصل الخريف

20211003121219799


الوكيل الإخباري - ها هو فصل الخريف يقترب منا، ومع حلول تاريخ 23 سبتمبر من كل عام، يبدأ موسم الخريف الذي يرتبط عادة بانخفاض درجات الحرارة التي تشهد ارتفاعاً شديداً خلال الصيف وتساقط الأمطار.

اضافة اعلان

وعادة ما يترافق تغير الأجواء هذا، مع الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية المرتبطة بالخريف بشكل خاص، وهي تحديداً أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق والربو ونزلات البرد والإنفلونزا وغيرها.

ومع اقتراب فصل الخريف والخوف من الإصابة بالأمراض الأكثر شيوعاً خلاله، نستعرض وإياك لمجموعة نصائح ذهبية للوقاية من أمراض فصل الخريف كما جاءت على بعض المواقع الصحية:

 

- أخذ التطعيمات مثل لقاح الإنفلونزا، وحالياً لقاح فيروس كورونا لمن لم يحصل عليه بعد، للجميع وبشكل خاص للأطفال الصغار وكبار السن ممن لديهم مناعة منخفضة ضد الأمراض.
- فتح الأبواب والنوافذ بتهوية المنزل والتخلص من الفيروسات التي تتسبب بانتشار المرض بين أفراد الأسرة.
- النظافة الشخصية ونظافة المنزل بشكل خاص، للتخلص من الغبار والأتربة المسببة للحساسية.
- عدم مشاركة الأدوات الشخصية للأشخاص المصابين بالمرض، سواء أدوات الطعام والشراب أو أدوات النظافة الشخصية أو الأدوات المدرسية وغيرها.
- الحرص على التغذية السليمة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر التي تقوي المناعة، مثل الخضروات والفواكه الطازجة.
- ممارسة الرياضة بانتظام والحرص على الحركة وتجنب الخمول والكسل.
- النوم والراحة بشكل كاف يومياً.
- الحفاظ على الصحة النفسية وتجنب التوتر والقلق، اللذين يضعفان مناعة الجسم ضد الأمراض.
- تدفئة الجسم و تجنب التعرض للبرودة الزائدة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
- الإكثار من شرب السوائل الدافئة، كالشوربة والزنجبيل والشاي الأخضر والبابونج وغيرها، والتي تسهم في تقوية المناعة ومنع الإصابة بالعدوى المسببة لأمراض فصل الخريف.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sports-injuries

الوقاية من حدوث الإصابات الرياضية

1584989190_255_84412_

لهذا السبب يحتاج الجسم مضادات الأكسدة

اللوز يقي من أمراض الأعصاب

فوائد اللوز للأعصاب... تعرف عليها

7713251-370109565

تحذير طبي خطير.. ماذا يحدث إذا تم غلي الماء أكثر من مرة؟

2020_10_26_13_27_9_286

المشي بضعة آلاف خطوة يحمي من الخرف

thumb

5 ممارسات أخطر من التدخين على صحتنا

أخبار متعلقة
image (1)

طرق طبيعية لاستعادة حاسة الشم

tbl_articles_article_21058_694c3e2c633-8768-41ff-9ac5-b8714578f75b

نصائح للوقاية من الإنفلونزا في الخريف.. تعرف عليها

1139702-1

ماهي الأمراض التي تتفاقم بحلول موسم الخريف

6281616-281202975

أسباب وراء كثرة انتشار الأمراض في عالمنا