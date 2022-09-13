الوكيل الإخباري - ها هو فصل الخريف يقترب منا، ومع حلول تاريخ 23 سبتمبر من كل عام، يبدأ موسم الخريف الذي يرتبط عادة بانخفاض درجات الحرارة التي تشهد ارتفاعاً شديداً خلال الصيف وتساقط الأمطار.





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وعادة ما يترافق تغير الأجواء هذا، مع الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية المرتبطة بالخريف بشكل خاص، وهي تحديداً أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق والربو ونزلات البرد والإنفلونزا وغيرها.





ومع اقتراب فصل الخريف والخوف من الإصابة بالأمراض الأكثر شيوعاً خلاله، نستعرض وإياك لمجموعة نصائح ذهبية للوقاية من أمراض فصل الخريف كما جاءت على بعض المواقع الصحية:

- أخذ التطعيمات مثل لقاح الإنفلونزا، وحالياً لقاح فيروس كورونا لمن لم يحصل عليه بعد، للجميع وبشكل خاص للأطفال الصغار وكبار السن ممن لديهم مناعة منخفضة ضد الأمراض.

- فتح الأبواب والنوافذ بتهوية المنزل والتخلص من الفيروسات التي تتسبب بانتشار المرض بين أفراد الأسرة.

- النظافة الشخصية ونظافة المنزل بشكل خاص، للتخلص من الغبار والأتربة المسببة للحساسية.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية للأشخاص المصابين بالمرض، سواء أدوات الطعام والشراب أو أدوات النظافة الشخصية أو الأدوات المدرسية وغيرها.

- الحرص على التغذية السليمة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر التي تقوي المناعة، مثل الخضروات والفواكه الطازجة.

- ممارسة الرياضة بانتظام والحرص على الحركة وتجنب الخمول والكسل.

- النوم والراحة بشكل كاف يومياً.

- الحفاظ على الصحة النفسية وتجنب التوتر والقلق، اللذين يضعفان مناعة الجسم ضد الأمراض.

- تدفئة الجسم و تجنب التعرض للبرودة الزائدة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

- الإكثار من شرب السوائل الدافئة، كالشوربة والزنجبيل والشاي الأخضر والبابونج وغيرها، والتي تسهم في تقوية المناعة ومنع الإصابة بالعدوى المسببة لأمراض فصل الخريف.

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