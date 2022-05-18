نصائح طبية وحياتية لمرضى ارتفاع الضغط

الوكيل الإخباري - يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم وهو من المشاكل الصحية الشائعة بشكل كبير حول العالم والمرتبط بأمراض القلب والشرايين.

اضافة اعلان

ويأتي هذا الإحتفال ضمن حملة التوعية من مرض ارتفاع ضغط الدم والحيلولة دون الإصابة به وزيادة مضاعفاته على الصحة العامة، كي يتمكن كل شخص من معرفة قياس ضغط الدم الدوري ضمن مستوياته الطبيعية والتنبه لأي ارتفاع يمكن أن يشهده.



يمكن لمرض ارتفاع ضغط الدم أن يكون مهدداً لحياة المصابين به في حال عدم علاجه وضبطه لمنع الإرتفاع غير المحمود والذي يمكن أن ينعكس على صحة القلب. خاصة أن الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم قد تكون "صامتة" بحيث لا تظهر أية أعراض على هؤلاء المرض في مرحلة مبكرة.



بناء عليه، ينصح د. مناصرة مرضى ارتفاع ضغط الدم بوجوب تجنب هذه المضاعفات الخطيرة من خلال اتباع نظام حياتي صحي ومتوازن، والمواظبة على تناول الأدوية حسب الجرعات والمواقيت الموصوفة من قبل الطبيب المختص.



ويتمثل نمط الحياة الصحي الذي ينصح به د. مناصرة بالآتي:



1 - اتباع نظام غذائي صحي غني ببعض أصناف الطعام عالية الجودة مثل الحبوب والخضروات والفواكه.

2 - الحفاظ على وزن صحي ومثالي لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

3 - ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد على خفض ضغط الدم، مثل المشي واليوغا.

4 - الإقلاع عن التدخين وتجنب الكافيين.

5 - التحكم في الضغط العصبي والإبتعاد عن أجواء التوتر والقلق.

6 - الحصول على قدر كافي من النوم الجيد يومياً.

هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة