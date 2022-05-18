الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق النقد: الإجراءات الحكومية حافظت على الاستقرار الاقتصادي في الأردن

روسيا تطرد 34 دبلوماسيا فرنسيا من أراضيها

الزراعة: طفيليات خارجية أدت لنفوق أسماك الكارب في وادي الأردن

231 ألف مسافر أردني في عيد الفطر .. تعرف على أبرز الوجهات

الحبس لطبيب بعد ارتكابه خطأ طبيا أدى للوفاة

طبيبة أسنان تخلع زوجها بسبب فستان الزفاف

اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

الهند: فيضانات تغرق أكثر من 1500 قرية في ولاية سام

السفير النرويجي: الاردن يملك نفوذا سياسيا أكبر مما يتوقع لبلد بحجمه

توضيح من الضمان حول احتساب الشمول لتصاريح العمل الحر

الأربعاء، 18-05-2022 12:17 م

نصائح طبية وحياتية لمرضى ارتفاع الضغط

ارتفاع ضغط الدم له مضاعفات خطيرة على القلب


الوكيل الإخباري - يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم وهو من المشاكل الصحية الشائعة بشكل كبير حول العالم والمرتبط بأمراض القلب والشرايين.

اضافة اعلان

 

ويأتي هذا الإحتفال ضمن حملة التوعية من مرض ارتفاع ضغط الدم والحيلولة دون الإصابة به وزيادة مضاعفاته على الصحة العامة، كي يتمكن كل شخص من معرفة قياس ضغط الدم الدوري ضمن مستوياته الطبيعية والتنبه لأي ارتفاع يمكن أن يشهده.

يمكن لمرض ارتفاع ضغط الدم أن يكون مهدداً لحياة المصابين به في حال عدم علاجه وضبطه لمنع الإرتفاع غير المحمود والذي يمكن أن ينعكس على صحة القلب. خاصة أن الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم قد تكون "صامتة" بحيث لا تظهر أية أعراض على هؤلاء المرض في مرحلة مبكرة.

بناء عليه، ينصح د. مناصرة مرضى ارتفاع ضغط الدم بوجوب تجنب هذه المضاعفات الخطيرة من خلال اتباع نظام حياتي صحي ومتوازن، والمواظبة على تناول الأدوية حسب الجرعات والمواقيت الموصوفة من قبل الطبيب المختص.

ويتمثل نمط الحياة الصحي الذي ينصح به د. مناصرة بالآتي:


1 - اتباع نظام غذائي صحي غني ببعض أصناف الطعام عالية الجودة مثل الحبوب والخضروات والفواكه.
2 - الحفاظ على وزن صحي ومثالي لتجنب ارتفاع ضغط الدم.
3 - ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد على خفض ضغط الدم، مثل المشي واليوغا.
4 - الإقلاع عن التدخين وتجنب الكافيين.
5 - التحكم في الضغط العصبي والإبتعاد عن أجواء التوتر والقلق.
6 - الحصول على قدر كافي من النوم الجيد يومياً.

 

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
18fd779ddf283bfa36cb76b2cff4f0fa

رغم رائحته الكريهة.. فوائد عظيمة للثوم

2019_9_3_18_5_0_739

علاجات طبيعية للأرق وقلة النوم

يساعد حمل الأثقال على زيادة الكتلة العضلية وتقويتها في الذراعين

5 حلول فعالة للتخلص من تراكم الدهون في الذراعين

8892186-1244489531

كيف تحمي المرأة نفسها من أمراض الجهاز التنفسي

920211815348634339379

ما هي أسباب وأعراض فرط شحميات الدم

خيار

الخيار.. "صيدليّة" موثوقة بدون اخطار

أخبار متعلقة
daa1def5-f4d1-4a4f-96e1-2b1c9375f3a3

نصائح للتخفيف من أعراض حساسية 'عثة الغبار'

pic

لهذه الأسباب تشعر بالخمول والتعب بعد وجبة الإفطار