نصائح لا تنسى اتباعها في ظل الرياح والأتربة

الوكيل الإخباري - مع استمرار فصل الشتاء ، تزداد الرياح المحملة بالغبار والأتربة، والتي قد تسبب التعرض لمشكلات صحية عدة، أبرزها التهابات الجيوب الأنفية.

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نصائح مهمة في ظل الرياح والأتربة

1-إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا لعدم دخول الأتربة للغرف والسيارات.

2-استخدام منقي الهواء لعدم استنشاق الأتربة والغبار داخل الغرف.

3-ارتداء كمامة لحماية الجهاز التنفسي قدر الإمكان من أي رمال وأتربة تسبب تهيج الجيوب الأنفية والرئتين.

4-ارتداء نظارة مناسبة وقت الرياح للوقاية من دخول الرمال والغبار للعينين.

5-عدم لمس الفم والأنف والعين باليدين نهائيًا، مع ضرورة غسل اليدين باستمرار.

6-ارتداء قبعة على الرأس لحماية الشعر والأذن من الغبار.

7-ترطيب الجلد عن طريق الكريمات المناسبة لكل نوع بشرة.

8-شرب كمية كافية من السوائل الدافئة والمياه الفاترة طوال اليوم.

9-تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين سي.

10-تناول أدوية الحساسية والتهابات الجيوب الأنفية في حال الإصابة بها للوقاية من تفاقم الأعراض.

11-استعمال قطرات العين في حال احمرارها وتهيجها بسبب الأتربة.

12- تناول المكملات الغذائية اللازمة في حال الإصابة بضعف الجهاز المناعي.

13-الالتزام بالمنازل أو المكاتب قدر الإمكان وعدم الخروج في الشوارع أثناء الرياح والأتربة.

14-عدم تناول الأطعمة المكشوفة والوجبات السريعة نتيجة احتمالية تعرضها للأتربة.

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