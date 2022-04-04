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الإثنين، 04-04-2022 02:25 م

توصيات إلى مرضى السكري في شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - يعتبر وضع مريض السكري خاصّاً في شهر رمضان المبارك. ففيما يستحسن ان يمتنع عن الصيام، خصوصاً بالنسبة إلى مريض السكري من النوع الثاني، قد يصرّ البعض منهم على الصيام مع ما قد يترتب عن ذلك من مضاعفات في حالته الصحية.

يضع الخبراء مجموعة من التوصيات لمرضى السكري من النوع الاول، مؤكدين أنه يستحسن أن يمتنع عن الصيام في الحالات الآتية:

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- إذا كان يتناول 3 أو 4 جرعات من العلاج خصوصاً إذا كان مصاباً بالسكري من النوع غير المستقر.
- إذا كان يستخدم مضخة الأنسولين.
- إذا كان يتناول 3 أو 4 جرعات من الانسولين في اليوم ويعاني حالة الإغماء او السبات بسبب ارتفاع معدل السكر في الدم او انخفاضه.
- إذا كان يعيش بمفرده ولا يجد من يساعده في حال تعرضه لعارض في القلب أو الكليتين أو جلطة.
- إذا كان يعاني مشاكل خطيرة في شرايين القلب والدماغ.


أما مريض السكري من النوع الثاني
من الأفضل أن يمتنع عن الصيام في الحالات الآتية:
- إذا كان مصاباً بقصور كلوي ومشاكل في الشبكية والجهاز العصبي.
- إذا كان يعاني حالة هبوط في معدل السكري دون ان يشعر بذلك.
- إذا كان قد اصيب بجلطة في القلب أو جلطة دماغية.
- إذا كان قد عانى من فترة قريبة ارتفاعاً في معدل السكر او إذا كان معدل السكر لديه في أول الشهر يفوق 300 إو إذا كان يتناول جرعات متعددة.


يشار إلى أن نسبة الخطر تنخفض لدى الاشخاص الذين يتناولون الأنسولين والدواء بانتظام ولم يحصل عندهم هبوط في السكر ولا يتناولون أكثر من جرعتين في اليوم. لكن في كل الحالات يفضل عدم صيامهم.

 

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