نصائح لتجنب الإصابة بحب الشباب

الوكيل الإخباري - حب الشباب قد يشكل مصدر إزعاج يومي دائم، فالشفاء من حب الشباب يتم ببطء فما أن تبدأ بالاختفاء حتى تظهر أخرى غيرها كانت في الانتظار، هذه المعركة المستمرّة واللامتناهية تتكرّر مرارًا بصورة متعبة ومثيرة لليأس.



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حتى لدى الشفاء من حب الشباب أو اختفائها كليًا قد يتطلب الأمر مواصلة العلاج الدوائي أو أي علاج آخر بهدف منع ظهورها من جديد، في بعض الحالات قد يتطلب الأمر مواصلة علاج دوائي موضعي في الأماكن التي يحتمل ظهور البثور فيها.



يجب المواظبة على استخدام الوسائل الوقائيّة أو الاستمرار في العلاج الضوئي لحماية الجلد وإبقائه خاليًا من حب الشباب، يجب التحدث مع الطبيب المعالج حول طرق الوقاية التي تمنع ظهور البثور من جديد.



يمكنك اتباع وسائل بيتية، مثل: غسل وتنظيف البشرة بواسطة مستحضر تنظيف خفيف، كما يجب الامتناع بالطبع عن لمس وحكّ المناطق المصابة.

يُوجد طرق إضافيّة لمنع معاودة ظهور حبّ الشباب، تشمل الآتي:

1 - غسل المناطق المعرضة للإصابة مرتين يوميًّا.

2 - استعمال أدوية مضادة لحب الشباب يمكن اقتناؤها بدون وصفة طبّيّة، من أجل تجفيف فائض العصارة الحليبيّة في الجلد.

3 - تجنُّب استعمال مساحيق التجميل بكثرة.

4 - إزالة هذه المساحيق قبل النوم.

5 - ارتداء ملابس واسعة غير ملتصقة بالجلد.

6 - الاستحمام عقب التمارين الرياضية أو النشاطات الجسدية الأخرى.

المصدر - ويب طب

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