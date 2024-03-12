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الثلاثاء، 12-03-2024 09:32 ص

نصائح لتجنب الدوخة أثناء الصيام

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الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من مشكلات صحية مزعجة أثناء ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، نتيجة اتباع عادات خاطئة، وعلى رأسها الصداع والدوخة والغثيان.

سبب الشعور بالدوخة أثناء الصيام
تشمل الأسباب المؤدية للمعاناة من الشعور بالدوخة أثناء ساعات الصيام ما يلي:
- الأنيميا.
- انخفاض ضغط الدم.
- مرض السكري.
- أمراض القلب.
- الحمل والرضاعة.
- النحافة.
- اضطرابات الطعام.
- تناول أدوية معينة.
- التقدم في العمر.

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نصائح لتجنب الدوخة أثناء الصيام
لتجنب الدوخة أثناء الصيام، يمكن اتباع بعض الإرشادات التالية:
- استشارة الطبيب: في حالة عدم القدرة على الصيام بسبب حالة صحية معينة، يُفضل استشارة الطبيب والاستماع لتوصياته بشأن الصيام أو تعديل النظام الغذائي.


- تناول السعرات الحرارية الكافية: يُنصح بتناول وجبة السحور الغنية بالمغذيات والطاقة لتزويد الجسم بالقوة اللازمة خلال فترة الصيام.
- شرب الماء بكميات كافية: من المهم شرب كمية كبيرة من الماء خلال ساعات الليل ووجبة السحور والإفطار لمنع الجفاف والصداع والدوخة، حيث يُنصح بتناول حوالي 9-12 كوب من الماء يوميًا.
- تناول الأطعمة الغنية بالماء والألياف: يفضل تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف لترطيب الجسم وتحسين الهضم.
- ممارسة الحركة والنشاط البدني: يُنصح بممارسة التمارين الخفيفة والمشي لزيادة تدفق الدورة الدموية وتحسين الحالة العامة للجسم.
- تناول وجبات غذائية متوازنة: يُفضل تناول وجبات تحتوي على مصادر جيدة من البروتين، مثل البيض واللحوم والبقوليات والأسماك، لتوفير الطاقة والمساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم.
- استخدام المكملات الغذائية: في حالة وجود نقص في العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين بي، يُنصح بالتشاور مع الطبيب وتناول المكملات الغذائية وفقًا لتوصياته.
- مهم جدًا أن يتم استشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالصحة الشخصية، حيث يمكن للطبيب أن يقدم نصائح ملائمة ومخصصة لحالة كل فرد.

 

الكونسلتو 

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