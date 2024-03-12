الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - مقابلة جلالة الملكة رانيا الكاملة مع قناة سي ان ان

فيديو - الأمن يحقق في ملابسات حادثة العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

أسعار النفط عالميا اليوم الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الملكة رانيا: وقف إطلاق النار الفوري أولوية في غزة

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية

أونروا: إسرائيل تحظر إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة

مشاهد توثق اللحظات الأولى للغارة على بعلبك

أول أيام رمضان .. درجات الحرارة تقفز لتسجل ارتفاع ملموس

وفيات الثلاثاء 12/ 3/ 2024

الثلاثاء، 12-03-2024 06:49 ص

فوائد الصيام على صحة القلب والجهاز العصبي

ك


الوكيل الاخباري - يعتبر الصيام من العادات الصحية التي يمكن اعتمادها للوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة، وطريقة لتعزيز مناعة الجسم وتحسين صحة الجهاز العصبي.

اضافة اعلان


وتشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن الصيام المتقطع، مثل صيام شهر رمضان مثلا، يساعد في التقليل من نسب الدهون الضارة المتراكمة في الجسم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على صحة القلب ويساهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بتصلب الشرايين.


كما أن الصيام يعتبر وسيلة ناجحة للتقليل من التدخين والمشروبات التي تحتوي على المنبهات، مثل الشاي والقهوة، الأمر الذي يقلل احتمالية الإصابة بأمراض ارتفاع الضغط وأمراض الأوعية الدموية.


وبينت بعض الأبحاث والدراسات العلمية أيضا أن الصيام المتقطع يساهم في عمليات طرح المواد السامة المتراكمة في الجسم، والتي تدخل أجسامنا مع بعض الأغذية ومن خلال الهواء الملوث، كما أنه يساهم في عمليات تجديد الخلايا وتخليصها من مكوناتها التالفة، ويقلل من نسب الالتهابات في الجسم، وهذا الأمر يعزز عمل جهاز المناعة ويساهم في تحسن عمل الجهاز العصبي والقدرات المعرفية، كون الالتهابات المزمنة يمكن أن تؤثر على صحة الأعصاب والدماغ بشكل عام.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20230312131120725

السحور الأول في رمضان- خبير تغذية يوضح أفضل وأسوأ الأطعمة

KGGDODOUYC

ماذا يفعل صيام شهر رمضان بجسمك؟

2023_3_6_17_53_46_200

هل تناول الملتي فيتامين صباحا مفيد للجسم؟

2019_2_19_13_17_20_192

بدون ملينات- 5 أطعمة ومشروبات تخلصك من تحجر البطن

أسباب_رائحة_الفم_والتخلص_منها

كيف نتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟

2019_7_8_17_25_57_704

أسباب حرقان القدم أو حرارة القدمين

أخبار متعلقة
KGGDODOUYC

ماذا يفعل صيام شهر رمضان بجسمك؟

manga_gastrica-1270x714

الصيام بعد جراحة التخسيس.. متى وكيف؟

main_image623dd4c47e128

دراسة تحدد كمية البروتين التي تهدد صحة القلب

205-002322-benefits-daily-push-ups_700x400

فوائد تمرين الضغط المتعددة.. تعرف عليها

2015_4_20_10_29_1_392

فوائد صحية ذهبية للأطعمة الحمراء.. تعرفوا عليها!