نصائح لتناول الطعام خارج المنزل لمريض السكري

الوكيل الإخباري - يجب أن يكون تناول الطعام في الخارج متعة، سواء كانت هناك مناسبة خاصة للاحتفال، أو ببساطة للتجمع مع الأصدقاء والعائلة لمشاركة الطعام، فحتى لو كنت مصاباً بالسكري، فإنه يجب ألا يمنعك المرض، وببعض التدابير البسيطة، من تناول الطعام في المطاعم.

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ضوابط تناول الطعام خارج المنزل لمريض السكري :

1 - راقب أحجام الحصص

عند تناول وجبة في مطعم، فإن الوجبة قد تكون ضخمة أو صغيرة، وتلقي كمية كبيرة من الطعام يمكن أن يؤثر حقًا على نظامك الغذائي الصحي، وقد يكون الحكم على أحجام الحصص أمرًا صعبًا في أغلب الأوقات، ويصبح أكثر صعوبة عندما لا تقوم بإعداد الطبق بنفسك.

2 - اتخذ خيارات صحية

لا يقتصر الأمر على كون العديد من الخيارات في القائمة مغرية فحسب، بل هناك أيضًا عيب إضافي يتمثل في عدم معرفة كيفية تحضير الطعام بالضبط أو ما تحتويه الوجبة. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على نظامك الغذائي الصحي عند تناول الطعام بالخارج، مثل اختيار أنواع أخف وزنا وأصغر من الأطباق الرئيسية، واختيار اللحوم المشوية التي من المحتمل أن تكون أقل احتواء على الدهون، والتحقق من طريقة طهي الطعام، وأن تطلب الطعام المطهي على البخار أو المشوي بدلا من الأطعمة المقلية.

3 - حسب الكربوهيدرات

إذا كنت تحسب الكربوهيدرات، وشعرت بالثقة بشأن كمية الكربوهيدرات في وجبتك، فستتمكن من ضبط أدويتك لتتناسب مع محتوى الكربوهيدرات، ومع ذلك، قد يكون تقدير الكربوهيدرات في وجبة المطعم أكثر صعوبة من المعتاد لأنك لن تعرف بالضبط كيف تم تحضير الطبق.

4 - ارصد تغييرات الوقت

غالبًا ما تتضمن الوجبات في الخارج تغييرًا في روتينك المعتاد، خاصة في ما يتعلق بأوقات الوجبات، فإذا كنت تستخدم نظامًا مرنًا للأنسولين، أو مضخة الأنسولين، فقد يكون تغيير أوقات الوجبات أسهل، حيث يمكنك تأخير الأنسولين قبل تناول الطعام، ومع ذلك، إذا كنت تتناول حقن الأنسولين مرتين يوميًا، وتناولت الغداء في وقت متأخر عن المعتاد، فقد تكون حالتك مختلفة قليلاً، وقد تحتاج إلى تناول وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات قبل الخروج، أو تناول لفافة خبز أو أي شكل آخر من الكربوهيدرات بمجرد وصولك - سيساعد ذلك على تجنب الإصابة بنقص السكر، وإذا كنت تتناول وجبة مسائية في وقت متأخر عن المعتاد، فقد يكون من الممكن ببساطة تأخير توقيت تناول الأنسولين في المساء.





5 - تعديل الأنسولين

قد ترغب أيضًا في التفكير في القيام بذلك إذا كنت تتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات (والتي تتطلب جرعات كبيرة)، ونحن نعرف أن تأثير أي أنسولين سريع المفعول عند حقن جرعات كبيرة في وقت واحد (خاصة تلك التي تزيد عن 14 وحدة)، وضع في اعتبارك تقسيم حقنة الأنسولين إذا كانت هناك حاجة إلى كمية كبيرة من الكربوهيدرات - وبالتالي كمية أكبر من الأنسولين - لوجبتك.

إذا كنت تطلب أكثر من طلب، فقد يكون من المستحسن الحقن بشكل منفصل لكل طلب بمجرد وصول الطعام إلى الطاولة، خاصة إذا كانت الطلبات متباعدة وتحتوي على أكثر من 30 غراما من الكربوهيدرات.

المصدر - صحتك



