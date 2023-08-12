كيف نواجه ارتفاع درجات الحرارة؟ طبيب يجيب

الوكيل الاخباري - قدم طبيب ألماني كبير العديد من النصائح المهمة للحد من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة على مستوى الكثير من بلدان العالم، خاصة لمن يعملون خارج المكاتب أو الأماكن غير المكيفة خلال فصل الصيف.

اضافة اعلان



وقال رئيس الاتحاد الألماني لأطباء خدمة الصحة العامة، يوهانس نيسن، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة "عندما يكون الجو حارا، يجب أن نسترشد بطريقة العمل المطبقة في دول الجنوب: الاستيقاظ مبكرا، والعمل بشكل منتج خلال ساعات الصباح، وأخذ قيلولة في الظهيرة، هو مفهوم يجب أن نتبناه في أشهر الصيف".



وأضاف "عندما يكون الجو حارا للغاية لا يكون الناس قادرين على الأداء كالمعتاد. قلة النوم بسبب غياب التبريد في الليل تؤدي أيضا إلى مشكلات في التركيز".



وأوصى نيسن بإرجاء متطلبات العمل المعقدة حتى الساعات الأولى من الصباح، وقال: "هناك أيضا حاجة إلى عدد كافٍ من المراوح وارتداء ملابس خفيفة، حتى لو كانت قواعد الزي في المكتب لا تسمح بذلك".



وأكد ضرورة شرب الكثير من السوائل وتناول أطعمة خفيفة بكميات أصغر وترطيب الجسم من خلال "حمام بارد للقدم تحت المكتب سيكون طريقة أخرى للتبريد خلال العمل من المنزل".

الجزيرة