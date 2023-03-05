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الأحد، 05-03-2023 04:08 م

نصائح لشرب القهوة بطريقة سليمة

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الوكيل الإخباري- تتسبب القهوة في زيادة الشعور بالحموضة لدى البعض، وقد يحدث ذلك نتيجة العادات غير الصحيحة في تناول القهوة أو الإصابة بمشكلات صحية أخرى.

نستعرض في التقرير التالي أسباب تعرض البعض للحموضة عند شرب القهوة، وطرق التعامل معها، وفقًا لـ "Very well health".

-تتكون القهوة من العديد من المركبات الكيميائية والكربوهيدات والأحماض الأمينية، كما أنها تحتوي على الفينول وأحماض أخرى نباتية تتسبب في تهيج بطانة وتحفز المعدة على إنتاج المزيد من الأحماض التي ترتد مرة أخرى عبر المرئ فتساعد على الشعور بالحموضة.

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- قد يعاني البعض من الحساسية ضد الكفايين والتي قد تتسبب في الكثير من أعراض الجهاز الهضمي، مثل آلام البطن والانتفاخ والإمساك أو الإسهال وكذلك الشعور بالحموضة.


- الإفراط في تناول القهوة والتي قد تؤدي للكثير من الأعراض المزعجة نتيجة زيادة الكافيين في الجسم وتعد الحموضة أحد الآثار السلبية لزيادة الكافيين.


- في الصباح يزداد الشعور بالحموضة لدى البعض وخاصًة من يعاني من ارتجاع المرئ، وقد يتسبب شرب القهوة في الصباح وعلى الريق في زيادة الشعور بالحموضة والغثيان.


- أشارت بعض الأبحاث إلى أن القهوة قليلة التحميص تساعد في زيادة تركيز بعض المركبات الكميائية الموجودة بالقهوة ما يسبب في زيادة الشعور بالحموضة.


يمكن القيام ببعض العادات البسيطة والتي تساعد في الحصول على الفوائد الصحية للقهوة وتجنب الآثار الضارة لها، وتحديدًا الحموضة، ومن أبرزها ما يلي:


-تجنب شرب القهوة على الريق وتأجيل كوب القهوة بعد الحصول على وجبة إفطار صحية ومناسبة تحتوي على الاحتياجات الأساسية للجسم.


- الابتعاد عن القهوة سريعة التحضير والاعتماد على القهوة الطبيعية، لتقليل الآثار الجانبية لتلك المركبات المضافة.


- إذا كان الشخص يعاني من حساسية اللاكتوز أو صعوبة هضم اللاكتوز تجنب إضافة اللبن إلى القهوة وكذلك كريمة القهوة المصنعة.


- تقليل كمية القهوة التي يتناولها الشخص على مدار اليوم، وتناولها بعد الوجبات.


- هناك طريقة أخرى تستخدمها بعض الشركات المنتجة لحبوب البن، لتقليل مستوى الحموضة وهي إزالة الطبقة الخارجية الشمعية من حبوب البن قبل التحميص.


- القهوة جيدة التحميص أقل قدرة على تحفيز أحماض المعدة، لذا قد يساعد شراء تلك الأنواع على تقليل الشعور بالحموضة.


- القهوة منزوعة الكافيين أو التي تحتوي على نسبة قليلة من الكافيين قد تكون اختيار آخر لتقليل فرص الإصابة بالحموضة.

 

 

الكونسلتو الطبي

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