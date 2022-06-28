نصائح لعلاج النسيان

الوكيل الإخباري - قد تتسبب زلات الذاكرة والنسيان المُتكرر في شعورك بالإحباط ورُبما القلق، خاصةً عندما يتكرر النسيان أكثر مما ينبغي. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف على أسباب النسيان وعلاجه.

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لعلاج النسيان يُمكنك الاستعانة بالنصائح التالية:



1 - تناول كميات أقل من السكر المضاف: يرتبط تناول الكثير من السكر المضاف بالعديد من المشكلات الصحية والأمراض المزمنة، بما في ذلك التدهور المعرفي.

2- جرب مكمل زيت السمك: زيت السمك غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية وبعض الأحماض المفيدة الأخرى، هذه الدهون مهمة للصحة العامة وقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقليل الالتهاب، وتخفيف التوتر والقلق، وبطء التدهور العقلي.

3- خصص وقتًا للتأمل: قد تؤثر ممارسة التأمل بشكل إيجابي على صحتك بعدة طرق. إنه مهدئ ومريح، وقد وجد أنه يقلل التوتر والألم، ويخفض ضغط الدم ويحسن الذاكرة.



4- الحفاظ على وزن معتدل: يُعدّ الحفاظ على وزن معتدل للجسم أمرًا ضروريًا للرفاهية وهو أحد أفضل الطرق للحفاظ على جسمك وعقلك في أفضل حالة.

5- الحصول على قسط كاف من النوم: كما سبق الذكر، يلعب النوم دورًا مهمًا في تقوية الذاكرة، خلال النوم تتم تقوية الذكريات قصيرة المدى وتحويلها إلى ذكريات تدوم طويلاً.

6- درب عقلك باستمرار: تُعدّ ممارسة مهاراتك المعرفية من خلال ممارسة ألعاب العقل طريقة ممتعة وفعالة لتقوية ذاكرتك.



7 - قلل من الكربوهيدرات المكررة: قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة مثل الكعك والحبوب والبسكويت والأرز الأبيض والخبز الأبيض إلى الإضرار بذاكرتك.

8- اختبر مستويات فيتامين د: فيتامين د عنصر غذائي مهم يلعب العديد من الأدوار الحيوية في الجسم.



9 - اختر الأطعمة المضادة للالتهابات: قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات في تحسين ذاكرتك.

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