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الأربعاء، 24-08-2022 10:56 ص

إليك هذه العادات للتخلّص من الوزن الزائد

انقاص-الوزن


الوكيل الإخباري - إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك الحالي أو التحكم فيه، يمكن أن تكون وجبة الإفطار طريقة مفيدة للحصول على العناصر الغذائية الضرورية من أجل مساعدتك على تحقيق أهدافك.

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يحدد الاختصاصي كورتني دانجيلو، لموقع "إيت ذيس"، مجموعة من عادات الإفطار، التي تسهم في إنجاح خطتك لتقليل محيط خصرك، والتخلّص من بعض الكيلوغرامات الزائدة.

 

1 ــ أضف المزيد من البروتين
كثيراً ما يحاول الناس إنقاص الوزن من دون التركيز على كمية البروتين، التي يحصلون عليها في يومهم، لكن البروتين هو أحد أهم العناصر الغذائية لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن. يقول دانجيلو: "البروتين ضروري لبناء العضلات وتقليل الدهون، وهو أحد توصياتي الرئيسية لأي شخص يحاول إنقاص الوزن، خصوصاً حول محيط الخصر".

 

2 ــ تخلّص من السكر عندما تستطيع
تأتي العديد من أصناف الإفطار المحبوبة مليئة بالسكر المضاف، ولكن هذا، للأسف، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أهدافنا الصحية إذا تم تناولها بشكل منتظم. لهذا السبب، يقترح دانجيلو الحد من استهلاكك كلما استطعت. تحتوي الحلويات أو الوجبات الخفيفة أو الأطعمة أو المشروبات السكرية أيضاً على سعرات حرارية فارغة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وفرصة الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

 

3 ــ شرب المزيد من الماء
يقول دانجيلو: "تناول كوباً من الماء عندما تستيقظ، لأن الماء يحافظ على رطوبتك، وهذا بدوره يوفر المزيد من الطاقة، وسيعمل الجسم بشكل أكثر فاعلية".
يمكن أن تكون الفوائد أكبر بالنسبة لبعض الأشخاص، الذين يستبدلون المشروبات السكرية بالماء، لأنهم يقللون تلقائياً من السكر والسعرات الحرارية.
لقد وُجد أن شرب الماء قبل الإفطار يساعد في تقليل الشهية، ووجدت إحدى الدراسات أن الماء قد يساعد في تحسين التمثيل الغذائي.

 

4 ــ تناول الحبوب الكاملة
إذا كنت تأكل الخبز المحمص على الإفطار، فقد ترغب في الابتعاد عن الخبز الأبيض والتحوّل إلى خبز القمح الكامل. أظهرت الأدلة أن تناول الحبوب الكاملة يمكن أن يقلل السعرات الحرارية، التي يحتفظ بها جسمك، ويزيد من التمثيل الغذائي في الوقت نفسه.

 

 

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