نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الوكيل الإخباري - تعد رائحة الفم الكريهة من أبرز المشاكل التي تواجه بعض الأشخاص، والمصابون بها يحاولون البحث عن حلول طبيعية وغير طبيعية للتخلص من هذا الأمر الذي يسبب لهم الإحراج ويجعلهم مصدراً للسخرية أيضاً.

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ما الذي يسبب رائحة الفم الكريهة؟

هناك العديد من الأسباب التي تسبب رائحة الفم الكريهة، ويمكن بالتأكيد تحسين الحالة عن طريق تجنب الأسباب، وإن سوء نظافة الفم والتهاب اللثة وبعض العادات الغذائية وعسر الهضم والتدخين والعادات الشبيهة بالكحول، هي الأسباب الأكثر ترجيحًا لرائحة الفم الكريهة.



وبصرف النظر عن الأسباب المذكورة أعلاه، فإن الإصابة بالحمى والتهابات الجهاز التنفسي العلوي قد تسبب أيضاً رائحة الفم الكريهة.



كيف يمكن منع رائحة الفم الكريهة؟



1 . الهضم الأمثل

تأكدي من أن لديكِ حركات أمعاء جيدة كل يوم، ويحافظ مضغ الطعام لفترة أطول وتناول وجبات صحية عندما تكونين جائعة على صحة الهضم، كما يجب تجنب المواد الغذائية، مثل: منتجات الألبان والبصل والثوم واللحوم والمأكولات البحرية الجافة لمنع رائحة الفم الكريهة.

كما ينصح بتناول كوب من الماء الساخن أو الدافئ بعد الوجبات، حيث يساعد على الهضم، وبالتالي تتخلصين من رائحة الفم الكريهة سريعاً.



2 . الحفاظ على نظافة الفم

تنظيف أسنانكِ بالفرشاة مهم للغاية للحفاظ على نظافة الفم، وهناك احتمالات قصوى أن جزيئات الطعام المتبقية بين أسنانك قد تتحلل إذا لم تنظفي أسنانكِ بانتظام، ما يتسبب في رائحة الفم الكريهة.

يحتوي "البلاك"، أيضاً، في أسنانكِ على بكتيريا يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان وتنتج رائحة كريهة من الفم، وبالتالي فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً مهم جداً.



3 . الغرغرة بعد الاستيقاظ

الغرغرة بالماء الفاتر المملح هي واحدة من أفضل الطرق لعلاج رائحة الفم الكريهة، تماماً مثل الماء الدافئ الذي يحسن عملية الهضم، فالغرغرة بالماء الدافئ تساعد على إزالة البكتيريا غير الضرورية وجزيئات الطعام المخفية من الفم.

وتساعد في الحفاظ على نظافة الفم، وتمنع رائحة الفم الكريهة، كما أن سحب الزيت كجزء من نظافة الفم والذي يمنع رائحة الفم الكريهة يحافظ على صحة أسنانكِ ولثتكِ.

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