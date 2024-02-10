نصائح للتغلب على كثرة التبول في فصل الشتاء

الوكيل الإخباري - في فصل الشتاء ولياليه الطويلة يعاني أغلبنا من حالة إلحاح وزيادة مرات التبول، فالكثير منا يعاني من عدم تحمل الرغبة في التبول، فضلاً عن زيادة مرات الدخول إلى الحمام لأكثر من مرة خاصة خلال ساعات الليل الباردة .

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وتابع التقرير أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا في الشتاء غير قادرين على التحكم في البول فضلا عن زيادة عدد مرات التبول خلال اليوم والتي من أهمها:



قلة كمية العرق الذي نفرزه في الشتاء يزيد من السوائل في أجسامنا وبالتالي نتخلص منها من خلال البول فقط فتزيد مرات التبول نتيجة عدم القدرة على التخلص من سوائل الجسم إلا بتلك الطريقة، عكس فصل الصيف.



هناك حالة تسمى زيادة مرات التبول نتيجة التعرض للبرد استجابة لانخفاض درجات الحرارة، فالجسم يعطي إشارة بالتبول، فيتدفق الدم الى الكليتين بكمية أكبر فيضغط على المثانة وتشعرك بالحاجة إلى التبول السريع.

وقدم التقرير مجموعة من النصائح لتقليل حدة التبول خلال فصل الشتاء، ومحاولة التحكم فيه أكثر، ومنها:



توزيع شرب السوائل والمياه على مدار ساعات اليوم والاهتمام بترطيب الجسم جيدًا حتى لا يشعر بالحاجة إلى التبول الدائم.



الاهتمام بتناول طعام صحي يساعد كثيرًا في تنظيم مرات البول



البقاء دافئًا قدر الإمكان دون الشعور بالبرد القارس يقلل من حدة الرغبة في التبول، فارتداء الملابس التي تحافظ على الدفء سبيل التحكم في البول.



الحركة والنشاط تساعد بشكل كبير على تقليل الوزن والتمثيل الغذائي الجيد للطعام واستعمال السوائل في الجسم وبالتالي تقل الحاجة الى التبول.

لبنان 24