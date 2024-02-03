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السبت، 03-02-2024 12:51 م

5 عادات غذائية تضر بصحتك في الشتاء

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الوكيل الإخباري - يتغير نمط الحياة في فصل الشتاء، إذ يميل البعض إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل، والاعتماد على الأطعمة السريعة والغنية بالسعرات الحرارية، ويمكن أن تؤدي هذه العادات الغذائية الخاطئة إلى مشاكل صحية عديدة، مثل زيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

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عادات غذائية توقف عنها في الشتاء
فيما يلي بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها في فصل الشتاء:
- الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات إلى زيادة الوزن والسمنة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.


- إدمان المشروبات الغازية والحلويات: يمكن أن يؤدي الإدمان على المشروبات الغازية والحلويات إلى زيادة الوزن والسمنة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الأسنان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.


- عدم تناول الفواكه والخضروات: تعتبر الفواكه والخضروات من أهم مصادر العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف. ويمكن أن يؤدي عدم تناول الفواكه والخضروات إلى الإصابة بنقص الفيتامينات والمعادن، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.


- عدم تناول الأطعمة الغنية بالبروتين: يعتبر البروتين من أهم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة العضلات والعظام والجهاز المناعي. ويمكن أن يؤدي عدم تناول الأطعمة الغنية بالبروتين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وهشاشة العظام.


- عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف: تعتبر الألياف من أهم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول وتنظيم نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يؤدي عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف إلى الإصابة بالإمساك وارتفاع الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.


نصائح هامة لاتباع نظام غذائي صحي في الشتاء
- الحرص على تناول وجبات متوازنة ومتنوعة تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة.
- تقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.
- الحرص على تناول الفواكه والخضروات بكميات كافية.
- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.
- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.
- شرب الكثير من الماء والسوائل الصحية الأخرى.


بعض الأمثلة على الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها في فصل الشتاء:
- الفواكه: التفاح والبرتقال والموز والتوت والبطيخ.
- الخضروات: البروكلي والقرنبيط والكرنب والبروكلي والخضروات الورقية الخضراء.
- البروتين: الدجاج والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والبقوليات والمكسرات والبذور.
- الحبوب الكاملة: الأرز البني والشعير والشوفان.
- الدهون الصحية: زيت الزيتون وزيت الأفوكادو والمكسرات والبذور.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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