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الثلاثاء، 23-01-2024 02:00 م

5 فواكه شتوية تحتوي على أقل نسبة من السكريات

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الوكيل الإخباري - عادة ما يبتعد مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من السمنة ومقاومة الأنسولين عن تناول كمية كبيرة من الفواكه الغنية بالسكريات، مثل البلح والمانجو، تجنبًا لارتفاع السكر في الدم.

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فواكه شتوية تحتوي على أقل نسبة من السكريات : 


1-البرتقال
يعتبر البرتقال من الفواكه قليلة السعرات الحرارية والسكريات، حيث يحتوي على 14 جرامًا من السكر و77 سعرًا حراريًا، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة.


2-الكنتالوب
يحتوي كوب من الكنتالوب على 13 جرامًا من السكر، وعادة ما ينصح خبراء التغذية بتناوله لاحتوائه على نسبة عالية من المياه وكمية قليلة من السكريات والسعرات الحرارية.


3-الكيوي
يتميز الكيوي باحتوائه على فيتامين سي ونسبة قليلة من السكر تٌقدر بحوالي 6.7 جرامات في الثمرة الواحدة، ويمكن إضافته لأطباق سلطة الفواكه المتنوعة أو الزبادي.


4-الفراولة
على الرغم من مذاق الفراولة الحلو اللذيذ، فإنها تحتوي على نسبة قليلة من السكر، حيث يحتوي كوب واحد من الفراولة الطازجة على 7 جرامات من السكر، ويُراعى عدم إضافة السكر إلى الفراولة أو تناولها كعصير.


5-الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية المهمة، على رأسها الدهون الصحية، كما يتميز بقلة السكريات به، فهناك 1 جرام من السكر في ثمرة الأفوكادو.

 

 

الكونسلتو 

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