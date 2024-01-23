5 فواكه شتوية تحتوي على أقل نسبة من السكريات

الوكيل الإخباري - عادة ما يبتعد مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من السمنة ومقاومة الأنسولين عن تناول كمية كبيرة من الفواكه الغنية بالسكريات، مثل البلح والمانجو، تجنبًا لارتفاع السكر في الدم.

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فواكه شتوية تحتوي على أقل نسبة من السكريات :



1-البرتقال

يعتبر البرتقال من الفواكه قليلة السعرات الحرارية والسكريات، حيث يحتوي على 14 جرامًا من السكر و77 سعرًا حراريًا، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة.



2-الكنتالوب

يحتوي كوب من الكنتالوب على 13 جرامًا من السكر، وعادة ما ينصح خبراء التغذية بتناوله لاحتوائه على نسبة عالية من المياه وكمية قليلة من السكريات والسعرات الحرارية.



3-الكيوي

يتميز الكيوي باحتوائه على فيتامين سي ونسبة قليلة من السكر تٌقدر بحوالي 6.7 جرامات في الثمرة الواحدة، ويمكن إضافته لأطباق سلطة الفواكه المتنوعة أو الزبادي.



4-الفراولة

على الرغم من مذاق الفراولة الحلو اللذيذ، فإنها تحتوي على نسبة قليلة من السكر، حيث يحتوي كوب واحد من الفراولة الطازجة على 7 جرامات من السكر، ويُراعى عدم إضافة السكر إلى الفراولة أو تناولها كعصير.



5-الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية المهمة، على رأسها الدهون الصحية، كما يتميز بقلة السكريات به، فهناك 1 جرام من السكر في ثمرة الأفوكادو.

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